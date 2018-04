"Maithili heeft het emotioneel heel zwaar" MEISJE (13) KAN NIET MEER NAAR SCHOOL NA UITZAAIING TUMOR MATHIAS MARIËN

07 april 2018

02u36 0 Brugge De gezondheidstoestand van de Assebroekse Maithili Vanhille, net 13 jaar, is flink achteruitgegaan. Het meisje kan niet meer naar school en heeft het steeds moeilijker met praten en wandelen. Oorzaak is een uitzaaiing van de tumor buiten de hersenstam.

Maithili vierde donderdag haar dertiende verjaardag in het gezelschap van haar familie. Dat het meisje nog steeds kan rekenen op veel sympathie, bewijst het grote aantal kaartjes dat de tiener ontving. "Het waren er meer dan honderd", zegt papa Sam Vanhille trots. Ondanks het verjaardagsgeluk wachten het gezin uit Assebroek nog zware tijden. De voorbije weken ging de gezondheidstoestand van Maithili fel achteruit. "De hersentumor in de hersenstam is onder controle en toont heel weinig activiteit. Maar bij een vorige controle hebben de dokters een uitzaaiing buiten de hersenstam ontdekt", zucht Sam. "De nieuwe tumor zit in het deel dat haar motoriek regelt. Fysiek is Maithili dan ook een stuk zwakker geworden."





Terug naar Mexico

De woorden van de bezorgde vader lijken allesbehalve overdreven. Tot enkele maanden geleden kon de tiener nog perfect zelfstandig functioneren, maar dat is vandaag een pak minder geworden. Zelfstandig stappen lukt haar niet meer en ook praten gaat steeds moeilijker. "Ze heeft ook veel meer pijn dan vroeger", zeggen haar ouders. Voorlopig is het onduidelijk of er iets aan de nieuwe tumor kan gedaan worden. Het gezin vestigt de meeste hoop op de dokters in Mexico, waar Maithili eerder met succes een experimentele behandeling volgde voor haar zeldzame hersenstamtumor. "Op een scan van 23 maart zagen we dat de groei voorlopig is gestopt. Op 26 april keren we terug naar daar om te kijken hoe haar toestand verder evolueert. We kunnen enkel maar hopen op het beste", zegt papa Sam. "Als de tumor blijft groeien, zal die alle zenuwen kapot drukken. In het slechtste geval is dat fataal voor onze dochter. We willen er alles aan doen om haar te blijven helpen."





Thuisonderwijs

Sinds dit schooljaar zat het meisje vol enthousiasme op de banken van het LTI in Oedelem. Hoe graag ze er ook was, de lessen volgen kan ze momenteel niet meer. "Maithili wil zelf ook niet meer naar school, nu ze voor alles afhankelijk is van anderen. We zijn nu volop bezig met het opstarten van thuisonderwijs", gaan de ouders verder. "Onze dochter heeft het heel erg zwaar. De voorbije dagen haalde ze veel kracht uit de verjaardagskaartjes die ze thuis ontving. Iedereen in haar omgeving blijft hopen op verbetering." Wie meer wil weten over de situatie van het meisje of de ouders financieel wil helpen, kan terecht op de Facebookpagina 'Benefiet tvv Maithili'.