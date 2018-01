"Maak werk van stop & shop-systeem" 02u55 0

Oppositiepartij Open Vld Plus vraagt dat de stad dringend werk maakt van een zogenaamd stop & shop-systeem in de winkelstraten. Met zo'n systeem kan je een halfuur gratis parkeren aan handelszaken.





"Dat kortparkeren geeft onze handelaars extra zuurstof. De parkeerplaatsen worden vlotter bereikbaar en ze komen sneller vrij zodat iedereen er snel boodschappen kan doen", zegt Mercedes Van Volcem. "Via een digitaal systeem kan er gecontroleerd worden. Er is geen nood aan parkeerschijf of ticket. Een sensor registreert de duur van de parkeertijd en kan een controleur verwittigen als er te lang geparkeerd wordt. Het systeem is bekend bij de stad, maar het duurt lang vooraleer het geïnstalleerd wordt." (BHT)