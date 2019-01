“Maak van het Gezellemuseum het museum van de Brugse literatuur” Bart Huysentruyt

21 januari 2019

14u46 0 Brugge N-VA-raadslid Martine Bruggeman stelt voor om het Guido Gezellemuseum om te vormen tot museum van de Brugse literatuur. De interesse voor het Ge-zellemuseum is tanend: vorig jaar bezochten slechts 2.858 mensen de be-zienswaardigheid.

In 2011 waren dat nog zo’n 6.700 bezoekers. Het geboortehuis van Gezelle ligt weliswaar in het verstilde Brugge, maar precies omwille van de mooie en pittoreske locatie kent het heel veel bijval van de luttele bezoekers die er de weg naartoe vinden. “We moeten het museum nieuw leven inblazen”, vindt Martine Bruggeman. “Dat kan zeker op een heel hippe manier gebeuren. Ik herinner me dat er enkele jaren geleden poëzie- en literaire namiddagen en avonden werden georganiseerd in de zalige zomerse museumtuin. Dat bracht heel veel mensen op de been. Het Gezellemuseum een ruimere benadering geven en een museum van literatuur inrichten lijkt ons een mooie opportuni-teit. Brugge kent een belangrijke literaire traditie.” Schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) is zich bewust van de neerwaartse spiraal waarin het huidi-ge Gezellemuseum zit. “We moeten iéts doen. Daarover zijn we nu aan het brainstormen.”