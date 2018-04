"Maak van Dijver een museumstraat" 14 april 2018

"Maak van de Dijver en bij uitbreiding het hele domein tot aan Sint-Andreas een museumpark." Dat is één van de tien cultuurvoorstellen van oppositiepartij Open Vld Plus. De partij werkt momenteel aan een verkiezingsprogramma en lanceert de tien cultuurvoorstellen nu al. "Als de stad erin zou slagen om naast het nieuwe museum op de KTA-site op lange termijn ook het Europacollege en het Sint-Andreasinstituut te integreren, dan krijgen we een museumsite van internationaal niveau. Die kan al starten vanaf de site Oud-Sint-Jan", zeggen Mercedes Van Volcem en Ann Soete. Verder wil de partij ook een biënnale in plaats van een triënnale: om de twee jaar een festival van moderne én klasieke kunst. (BHT)