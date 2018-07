"Maak rotonde op kruispunt Kolvestraat met Pathoekeweg" 11 juli 2018

Raadslid Jasper Pillen (Open Vld Plus) vraagt aan het stadsbestuur om de optie van een rotonde in plaats van een lichtengeregeld kruispunt aan de Kolvestraat en Pathoekeweg te overwegen. "Er gebeuren te veel ongevallen", zegt hij. Het kruispunt staat bekend als gevaarlijk.





"Tussen 2013 en begin 2018 waren er hier maar liefst 30 ongevallen", zegt Pillen. "In bijna de helft van de gevallen vielen er lichte of zware gewonden. Dat is te veel." In het antwoord van het stadsbestuur wordt dit kruispunt aangeduid als een zwart punt. "Het wordt gescreend met het oog op oplossingen voor meer verkeersveiligheid", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Pillen ziet een rotonde als oplossing. "Zoals aan de andere kant van de Blauwe Toren. Dat is de beste garantie op veilig en vlot kruisend en afslaand verkeer van en naar de Pathoekeweg en de Kolvestraat." (BHT)