"Maagdendal? Allesbehalve maagdelijk" STADSGIDS BUNDELT 370 ANEKDOTES ROND BRUGSE STRAATNAMEN BART HUYSENTRUYT

24 november 2018

02u26 0 Brugge Stadsgids Chris Weymeis bundelde de 370 straten die Brugge rijk is in één boek: van A tot Z. Dat 750 bladzijden tellende huzarenstukje begon de auteur in 2012 in de Academiestraat en eindigt hij zes jaar later in de Zwijnstraat. Wij lieten hem tien straten met een verhaal uitkiezen.

Artoisstraat

Waar de naam Artoisstraat vandaan komt, is onduidelijk. Een mogelijkheid is dat de graaf van Artois er bezittingen had. Tegenwoordig is het straatje nabij 't Zand bij jongeren bekend als het 'pisstraatje', omdat er regelmatig geplast wordt tijdens en na het uitgaan op Brugges grootste plein.





Eiland

Het Eiland ligt tussen 't Zand en het station. Het was oorspronkelijk begrensd door het Minnewater, de vesting, het spui of en door een zijarm van de Reie. Op dat eiland lag een deel van het Begijnhof. Om het Eiland te bereiken, moest je destijds de houten Oostmeers- of Westmeersbrug oversteken. Dat reitje is nog altijd te zien in de Westmeers aan de voormalige mouterij Cauwe en aan de poort van het Begijnhof nabij het Sashuis.





Gotje

De oudste vermelding dateert van 1303. Gotje is, net als Gotkin, een verkleinwoordje voor 'gote'. In de nabijgelegen Carmersstraat liep in de middeleeuwen een grote moerbuis die op sommige plaatsen de Bruggelingen van water voorzag. Het Gotje mag dan wel in de lengte beperkt zijn, het telde wel twee forten: een benaming die de Bruggelingen gebruiken om een beluik, steeg of impasse aan te duiden.





Hemelrijk

In het Middelnederlands betekende 'hem' zoveel als afgesloten of afgeperkt. Een 'rik' was een stuk grond. Een hemmerik was dus een afgebakend stuk grond. Later werd die naam tot Hemelrijk vervormd. In de volksmond noemde men het Hemelrijk ook het moordenaarsstraatje. Of er ooit een moord werd gepleegd, is niet bekend. Mogelijk kreeg het die naam omdat het straatje afgelegen en onverlicht was en het de omwonende bevolking angst inboezemde.





Konfijtstraat

In de Franse periode was de Konfijtstraat bekend als 'Rue des Confitures'. De naam heeft niks met confituren te maken, maar is afgeleid van de taverne 'Het Confijtkin' die in 1550 wordt vermeld en op de hoek van de Konfijtstraat en de Vuldersstraat stond. Bij het vertalen in de Franse periode dacht men uitsluitend aan fruit dat met suiker tot confituur werd verwerkt. Konfijt is echter de naam voor het loogwater of het mengsel dat in een kuip overblijft na het vollen.





Lendestraat

In de Lendestraat woonde in 1634 Mayken Karrebrouck die als laatste Brugse heks op de brandstapel terechtkwam. In 1633 werd ze van hekserij beschuldigd door haar buurvrouw Marie Padieu die in de straat een schooltje openhield. Nadat een schoolmeisje naast Maykens woning ziek werd, beschuldigden de buren de weduwe van betovering en werd ze samen met haar zoon gearresteerd. Tijdens haar verhoor werd Mayken gefolterd en gaf ze toe dat ze mensen betoverde. Ze nam wel haar zoon in bescherming, zodat hij 'slechts' een vermaning kreeg. Zelf werd Mayken Karrebrouck op 22 juni 1634 aan een staak op de Burg gewurgd en nadien verbrand.





Maagdendal

Het Maagdendal en de omliggende straten was op het einde van de veertiende eeuw en in de vijftiende eeuw de meest bekende - en beruchte - prostitutiebuurt van Brugge. Het is dus best mogelijk dat Maagdendal een ironische naam is voor een straat met een allesbehalve maagdelijke reputatie. Tussen 1398 en 1484 inde Brugge niet minder dan 109 boetes wegens prostitutie of het uitbaten van een bordeel in Maagdendal.





Pijpersstraat

In 1523 is er sprake van: 'Peperstraetkin bi sheligs geesstrate'. Peper zou hier wijzen op een pijper of (stads)muzikant, meer bepaald een trompetter of fluitspeler. Vergelijk met het Engelse woord "piper", waarmee een doedelzakspeler wordt aangeduid.





Stoelstraat

De Stoelstraat was tot 1960 een volkse buurt met enkele 18de- en 19de-eeuwse huisjes. In de straat was zelfs een feestcomité dat enkel uit vrouwen bestond. Rond het feest van Sint-Anna (26 juli) versierde het buurtschap de straat met slingers en werden er volksspelen georganiseerd. Er weerklonken ook volksliedjes zoals: "En ge ziet aan onze trein dat we van Sint-Anna zijn". De Stoelstraat leidde naar achterliggende tuingronden.





Zwijnstraat

Ondanks de onmiddellijke aanwezigheid van een verdwenen slachthuis zou de Zwijnstraat niets met die 'abattoir' te maken hebben gehad. Zwijn verwijst mogelijk naar een familienaam. Een bijkomend element is dat de Zwijnstraat in de nabijheid ligt van de veemarkt die al sinds de tweede helft van de 13de eeuw op de Vrijdagmarkt gehouden werd.