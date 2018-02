"Looppiste vesten zit vol putten met plassen" 14 februari 2018

02u32 0 Brugge Bij de minste regen staat de looppiste langs de vesten rond Brugge onder water. Raadslid Sandrine De Crom, zelf een fervent loopster, vraagt actie van het stadsbestuur. "We gaan nog deze week putten en verzakkingen vullen", zegt schepen Dolores David.

"Hoe moeilijk kan het zijn om de looppiste effen te houden, zonder putten met plassen?", vraagt Sandrine De Crom zich af. "Niet alleen mensen die houden van lopen, maar ook wandelaars ervaren dat als storend. Voor veel Bruggelingen is wandelen de manier om gezond te blijven. En terecht. Zo zijn de voordelen van slechts driemaal per week een half uurtje wandelen op je gezondheid spectaculair. Tot aan je rug vol modderspetters hangen als je met je hond even rond het Stil Ende wandelt, kan echt de bedoeling niet zijn."





Ze roept de stad op om wat extra aandacht te hebben voor de piste. "Hier en daar wat putten vullen met extra kiezelsteentjes: dat kost bijna niks." De oproep valt niet in dovemansoren, want de stad grijpt in. "We gaan nog deze week putten en verzakkingen vullen", zegt schepen van Sport Dolores David (sp.a). "De opmerking is volledig terecht, zeker ook in aanloop naar een aantal belangrijke sportevenementen zoals Dwars door Brugge. De dienst Openbaar Domein neemt deze taak op zich." (BHT)