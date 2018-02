#LocalLove bundelt 84 bijzondere winkels 17 februari 2018

Toerisme Brugge pakt uit met een 'liefdevolle' campagne.





#LocalLove laat de internationale bezoekers kennismaken met 84 winkeladresjes in de binnenstad: van gevestigde speciaalzaken die al minstens vijf jaar door gepassioneerde plaatselijke ondernemers worden gerund, tot originele, creatieve Brugse makers die publiek toegankelijk zijn.





Vaak zijn ze terug te vinden op bijzondere locaties, weg van de platgetreden paden, waar inwoners graag en vaak komen. Het concept wordt internationaal gepromoot, digitaal en in print. Op het speciaal ontworpen, meertalige stadsplan #LocalLove worden de winkeladresjes verdeeld in vijf categorieën: Delicatessen, Wonen, Mode, Boeken en Meer. (BHT)