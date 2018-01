"Liever op podium dan aan feesttafel" GEZIN VAN DIDIER FRANCEUS VIERT NIEUWJAAR AL 10 JAAR IN KOOR BART HUYSENTRUYT

02u40 0 Benny Proot Greta Van Kerckhoven, Didier Franceus en hun dochter nemen al jaren deel aan het zangfeest in de nacht van oud naar nieuw. Brugge Enkele duizenden feestvierders maakten de natte nacht van oud naar nieuw mee op het Beursplein in Brugge. Het zangfeest lokte veel minder volk dan vorige jaren, al had dat vooral met het regenweer en het geannuleerde vuurwerk te maken. Wel trouw van de partij: het gezin van Didier Franceus. Zij zongen al voor het tiende jaar mee in het koor op het podium. "Een heerlijke traditie", vinden ze.

Al sinds 2008 viert het gezin van Didier Franceus en Greta Van Kerckhoven oudejaarsavond niet meer met een uitgebreid menu aan tafel. Liever gaan ze naar Brugge Zingt, het evenement dat jaarlijks op 't Zand duizenden kelen openzet. "We vieren vooral kerst met de familie", zegt Didier. "Aangezien we maar een kleine familie hebben, vierden we de nacht van oud naar nieuw traditioneel met ons tweetjes. Dan gingen we dansen of iets gaan drinken. We waren in de zomer van 2008 voor het eerst naar de Tripel Dagen op de Markt geweest. Toen kregen we de vraag of we niet eens een keertje wilden meezingen met het koor op oudejaarsavond. Sindsdien hebben we nauwelijks een editie gemist."





Mooiste avond

Didier en Greta nemen meestal ook de twee dochters Lynn (28) en Faye (20) mee. "We kunnen eigenlijk zelf niet geweldig zingen, hoor", knipogen ze. "Maar we doen het vooral voor de ambiance. Elk jaar opnieuw staan we versteld hoeveel mensen luidkeels met de liedjes meebrullen of van de avond een echt feest maken. Dit is echt één van de mooiste avonden van het jaar." Het koor is elk jaar opnieuw op zoek naar vers bloed. Het gezin Franceus nodigt de Bruggelingen alvast uit. "We vinden dit een aanrader. Elk jaar opnieuw zien we mensen terug die we vaak maar één keer per jaar zien. Het zijn onze vrienden van het podium."





Klassiekers

De ambiance op het Beursplein was, ondanks de mindere opkomst, weer top. Klassiekers, maar ook hits uit 2017 zoals het onvermijdelijke 'Shape of you' of 'Despacito', werden vlotjes meegezongen. De politie telde uiteindelijk zo'n 6.000 feestvierders, een pak minder dan de 12.000 van vorig jaar. Het ontbreken van het knallend vuurwerk om middernacht was een smetje op de perfecte avond, want op dat moment was er van storm geen sprake. Daarna werden massaal veel kussen en wensen uitgewisseld. De Lijn vervoerde tijdens de nacht van oud naar nieuw zo'n 8.000 mensen gratis naar hun bestemming.