"Laat ons samenwerken met Bethlehem"

14 augustus 2018

02u36 0 Brugge "Brugge, doe een culturele uitwisseling met... Bethlehem." Een opmerkelijke en eigenaardige oproep van kandidaat-burgemeester Pol Van Den Driessche (N-VA), die het idee lanceert na zijn ontmoeting met enkele Palestijnen. "Brugge is, net als Bethlehem een echte Mariastad", voert hij aan.

Enkele weken geleden bezocht een delegatie van Palestijnse parlementsleden Brugge. Dat gebeurde in het kader van de Inter-Parlementaire Unie (IPU), waarvan Pol Van Den Driessche voorzitter is. "Tijdens het gesprek opperden de Palestijnse parlementsleden om een verbroedering met Brugge op te zetten. De burgemeester antwoordde toen terecht en begrijpelijk dat Brugge geen klassieke zogenaamde 'jumelages' onderhoudt. Toch bleven ze aandringen op een andere vorm van samenwerking, vooral dan op cultureel vlak. Ik opperde toen al even het idee om te kijken of we iets kunnen organiseren tussen Brugge en Bethlehem."





"Meer dan 300 beelden"

Het voorstel van Van Den Driessche wordt door de Palestijnen alvast positief onthaald. "In een brief naar het stadsbestuur, het bisdom en de vzw Brugge-Mariastad pleit ik voor een gezamenlijk cultureel-historisch project. De culturele attaché van de Palestijnse delegatie liet me alvast verstaan dat de burgemeester van Bethlehem zo'n uitwisseling genegen zou zijn. Brugge is een stad waar Maria op talloze manieren wordt herdacht en vereerd. Verscheidene kerken en kapelletjes en meer dan 300 beelden langs Brugse wegen, op straathoeken en huisdeuren verwijzen naar haar. Bethlehem is de stad waar Maria het leven schonk aan haar zoon Jezus, die naderhand een enorme invloed had op de wereldgeschiedenis. Gelovig of niet: Maria, Brugge en Bethlehem hebben een gemeenschappelijk verhaal. Een hoopvol verhaal ook, een boodschap van liefde."





"Knowhow groot"

Anderzijds wil Van Den Driessche de kennis in Brugge over toerisme delen met Bethlehem. "Onze knowhow is groot en Bethlehem kan op dat vlak nog grote stappen maken. De naam Bethlehem klinkt in de wereld nog bekender in de oren dan Brugge." Dat hij met zijn voorstel mogelijk Israëli tegen de borst stuit, neemt Van Den Driessche erbij. "Ik durf hiervoor mijn nek uit te steken."





Het is natuurlijk niet de eerste keer dat de lijsttrekker van N-VA met een opmerkelijk voorstel afkomt. Twee zomers geleden wilde hij ook een tennistornooi op de Markt organiseren, of de Memorial Van Damme naar Brugge halen. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) reageert lauwtjes op het voorstel.





"Op zich heb ik niets tegen internationale contacten, maar dan het liefst niet louter en alleen gebaseerd op oude godsdienstverbanden. Vriendschapsbanden tussen steden kunnen wel de verdraagzaamheid en wereldvrede bevorderen."