"Laat klanten maar weer komen" SMEDENSTRAAT VANAF ZATERDAG TOEGANKELIJK BART HUYSENTRUYT

28 maart 2018

02u37 0 Brugge Opluchting in de Smedenstraat, want zaterdag is de straat weer toegankelijk vanaf 't Zand. Vijf weken lang kwam er bijna geen auto door. "Ik heb de helft minder verkocht, maar nu ziet de toekomst er weer goed uit", zegt bakker Sébastien Cailliau.

Ze hebben wat klappen geïncasseerd, de handelaars in de Smedenstraat. Eerst waren er de werken aan hun straat, daarna volgden de aanleg van de voetgangersbruggen aan de Smedenpoort, de werken in de Geldmuntstraat en Noordzandstraat en nu de werken op 't Zand en langs de Boeveriestraat. Straks begint de stad ook met de bouw van een nieuwe congreshal op het Beursplein. Het is bijna logisch dat er in de straat wat panden te huur staan. De voorbije maand waren de handelszaken dan ook nauwelijks met de wagen bereikbaar omdat de straat vanaf 't Zand afgesloten werd voor de werken. "Een hele vervelende periode", zegt Ann Depuydt van schoenenzaak Jansen. "We hebben nu hopelijk het ergste achter de rug."





Portemonnee

Dat hoopt ook Tine Herrebout van meubelzaak Juno. "We hebben al anderhalf jaar last van de werken op 't Zand. We proberen positief te blijven, maar je voelt het sowieso in je portemonnee. Dat we de volledige maand maart geen auto's passeerden, was een serieuze domper. We hebben onze opendeurdagen zelfs met een maand moeten verplaatsen om de klanten de overlast te besparen."





Bakker Sébastien Cailliau wil het vooral positief bekijken, hoewel hij toegeeft dat hij tot 50 procent minder brood heeft verkocht. "Maar ik ben niet iemand die bij de pakken blijft zitten", zegt hij. "Ik wil er zaterdag zelfs een feest van maken. Er is speciaal gebak, taart en koffie voor de klanten om te vieren. Ik heb van de luwe periode zelfs gebruik gemaakt om andere plannen uit te werken. Zo is ons brood straks ook te verkrijgen in Kortrijk en lever ik opnieuw aan sterrenzaken zoals tweesterrenrestaurant St. Nicolas in Elverdinge. Het heeft geen zin om bij al die ongemakken te blijven stilstaan."





Positief

Dat het stadsbestuur geen initiatieven nam om de heropening van de straat wat meer in de kijker te zetten, betreuren de handelaars wel. "Maar akkoord: we zullen in de toekomst ook gewoon vlotter bereikbaar zijn door de heraanleg van 't Zand", zegt Ann Depuydt. "Het kan dus alleen maar positief zijn en dat moeten we ook zo naar onze klanten communiceren."





Kortparkeerzones

Nu hopen de handelaars ook dat de stad snel werk maakt van kortparkeerzones in hun straat, want ook dat levert extra klanten op. "In de politiek gaat het altijd traag, dus kan je die vraag niet genoeg stellen", besluit Peter Maas van tearoom Den Entree Principale.