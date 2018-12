‘KookEet moet besparen en wordt Eet’: De Brugse Stem brengt nieuws met een knipoog Bart Huysentruyt

08 december 2018

10u03 0

Ze noemen zich de ‘Vereniging van Echte Journalisten’ en hebben zopas met debrugsestem.com een volwaardige satirische nieuwssite die het dagelijkse leven in Brugge op de korrel neemt. “Onze vernieuwde website heeft als doel de Bruggeling aan het lachen te brengen en het lokale nieuws wat te relativeren”, legt een van de anonieme initiatiefnemers uit. De inspiratie voor de satirische nieuwsartikels komt uit het dagelijkse leven, en wordt soms zelf aangebracht door de lezers. “Het is de bedoeling om regelmatig met nieuwe inhoud te komen, die deels is gebaseerd op de actualiteit. Een echt doel is er niet, we nemen alles en iedereen op de korrel, maar op een ludieke manier.”

De Brugse Stem pakt uit met titels zoals als ‘Kookeet moet besparen en wordt Eet’ en ‘Voorzichtige deadline Clubstadion: voorjaar 2087'. Ze worden gretig gedeeld op sociale media. “We zijn erg blij met de reactie van de Bruggeling, die de aparte humor wel kan smaken”, zegt een van de initiatiefnemers. “Het gaat om de humor, niet over de mensen. In het verleden werden we al snel weggezet als politiek gemotiveerd, maar dat is helemaal de bedoeling niet. Sindsdien gebruiken we liever pseudoniemen.” Momenteel bestaat het team uit drie schrijvers, uit verschillende hoeken van de samenleving.

Debrugsestem.com wordt dagelijks vernieuwd en is ook te volgen via Facebook.