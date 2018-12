“Koffie boomt, en daar profiteren wij van” Koffiebranderij Javana investeert in nieuwe brander én magazijn Bart Huysentruyt

12 december 2018

18u08 0 Brugge In tien jaar tijd is het aantal koffiebars in West-Vlaanderen verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van West-Vlaanderen Werkt. Ook de koffiebranderijen profiteren mee. “Wij investeren in een nieuw magazijn én een nieuwe koffiebrander", zeggen Thomas Kints en Sylvie Verhaeghe van het Brugse Javana.

Alleen al in Brugge is het aantal koffiebars de laatste jaren sterk gestegen. Denk maar aan de komst van Viva Sara Kaffee in het Zilverpand, Cafuné in de Academiestraat of Li O Lait in de Dweerstraat. Er zijn volgens onderzoek van West-Vlaanderen Werkt 58 koffiespeciaalzaken in de vijf grootste West-Vlaamse steden (Brugge, Kortrijk, Roeselare, Oostende en Ieper). Die trend zet zich ook door in kleinere steden. “De koffiebars zijn een hype”, zegt onderzoeker Jan Bart Van In. “Zelfs bij opleidingscentra als Syntra West merk je dat. Het aantal barista-cursisten varieert jaarlijks tussen 50 en 80 deelnemers. Dat cijfer is de laatste jaren flink gestegen. Er zijn bovendien ook miniketens in de maak. Denk maar aan Viva Sara, met vestigingen in Kortrijk en Brugge, Maona in Ieper en Kortrijk en Izy Coffee in Izegem. Van die laatste zijn er nog drie vestigingen op til.”

Zoals brouwerijen

In West-Vlaanderen zijn er 23 koffiebranderijen. Dat aantal zit weer in stijgende lijn, nadat er in 2014 maar 20 meer overbleven. West-Vlaanderen Werkt ziet een parallel met de brouwerijsector, waar het aantal huisbrouwerijen ook in de lift zit. “Maar de remonte is toch duidelijk iets minder hevig bij de koffiebranderijen”, stelt Van In vast. Ze zijn samen goed voor 800 ton productie per jaar en stellen 70 mensen tewerk.



Derde generatie

Eén van hen is de familiale koffiebranderij, uniek in Brugge. Ze ligt al sinds 1949 in de Steenstraat, het hart van de stad. Het branden van de koffie gebeurt ter plaatse en nog steeds op artisanale wijze. Er worden hoge kwaliteitseisen gesteld bij de selectie van de koffiebonen in de landen van oorsprong. Javana kiest hoofdzakelijk arabicakoffie’s voor zijn samenstellingen. “Door het ambachtelijke brandproces kan de koffie zijn volle smaak, aroma en karakter behouden en dit in tegenstelling tot de fabriekskoffie”, zegt Thomas Kints (41). Samen met zijn vrouw Sylvie Verhaeghe (42) vormen ze de derde generatie bij Javana. Het is Sylvie’s grootvader die ooit met de branderij startte.

70 ton per jaar



De koffiehype is ook bij hen duidelijk voelbaar. “We hebben zopas intrek genomen in een nieuw magazijn op Ten Briele in Brugge. Daar hebben we 600 vierkante meter aan ruimte om koffie te branden. De productie verhuist dus van de binnenstad naar het magazijn”, zegt Thomas Kints. De zaakvoerders investeerden ook 130.000 euro in een nieuwe koffiebrander, waarmee ze straks tot 70 ton koffie kunnen produceren. “We gaan, ondanks onze gezegende leeftijd van 70 jaar in 2019, nog altijd vooruit in productie. Elk jaar komt er tien procent bij. Onze koffie wordt steevast geserveerd op de Brugse Markt, onder meer bij Craenenburg. “Maar we hebben ook onze eigen zaken in Brugge, Gent en Antwerpen.”