'Klimop-monster' slokt huis op 02 juni 2018

Opmerkelijk zicht op de hoek van de Calvariebergstraat in Brugge: een huis is er quasi volledig begroeid met klimop. "De enige beweging die er nog is in het huis, zijn de planten aan de voorgevel", glimlachen buurtbewoners. Volgens hen stierven de eigenaars al enkele jaren geleden. De kinderen verkochten het huis niet en wonen volgens de buurtbewoners zelf in Duitsland. Het ouderlijk huis staat er daardoor aan de buitenkant al jaren onverzorgd bij. (MMB)