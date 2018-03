"Klank van dit instrument is ongelooflijk" LUC VANLAERE SPEELT OP REPLICA VAN 5.000 JAAR OUDE LIER BART HUYSENTRUYT

10 maart 2018

02u45 0 Brugge Wie graag de concerten van harpist Luc Vanlaere (66) in het Oud Sint-Jan in Brugge bijwoont, mag zich verwachten aan een primeur. Luc bouwde, in samenwerking met het VTI van Tielt, een replica van een Lyre of Ur. Dat is een van de oudste snaarinstrumenten met een geschiedenis van 5.000 jaar. "De klank is ongelooflijk."

Al acht jaar is Luc Vanlaere (66) een vertrouwd gezicht in de site Oud Sint-Jan, van waaruit hij bijna dagelijks - tussen dinsdag en zaterdag - drie gratis harpconcerten geeft. Toeristen beginnen het verborgen adresje in Brugge maar al te goed te kennen. Hoewel Vanlaere per maand duizend euro moet betalen voor de huur van zijn concertlokaal, kan hij dat bedrag met giften van bezoekers telkens neertellen.





Dit jaar, vanaf 16 maart, biedt hij zijn publiek een extraatje aan. "Het instrument Lyre of Ur leerde ik een paar jaar geleden kennen. Het is in 1921 per toeval ontdekt toen in een massagraf in Irak ook drie instrumenten werden gevonden. Een daarvan was deze uitzonderlijke lier met zilveren klankblad. Het instrument heeft een geschiedenis die teruggaat tot 2.600 voor Christus. Er staan twee exemplaren in Groot-Brittannië. Replica's worden uitzonderlijk gemaakt, maar ik droomde er stiekem van. Mijn buurman, die leraar is aan het VTI in Tielt, vond er een project in voor zijn leerlingen Houtbewerking. Zij hebben het houten frame gemaakt. In de twee jaar die erop volgden, heb ik de rest afgewerkt. Het gaat om versieringen met 24-karaats bladgoud en meer dan 300 stukjes parelmoer. Het klankblad is in metaal gemaakt, maar ziet er met de juiste lichtinval wat gouden uit."





Exotisch

Vanlaere speelde tot nu enkel thuis met het instrument. Maar voortaan mag iedereen meegenieten. De bijzondere lier wordt deel van zijn concerten.





"Elk concert zal ik er een liedje van zo'n drie minuten mee spelen. De klank is echt niet te vergelijken met die van een klassieke harp. Het is eerder zinderend, iets tussen een harp en een Indische sitar. Het klinkt wat exotisch. Een hele show op de lier spelen, zou de toehoorder misschien in slaap wiegen (lacht)."





Val uit vensterraam

Voor de muzikant wordt volgende week vrijdag meteen de tweede comeback op het podium. In oktober 2016 viel hij thuis door een vensterraam meters naar beneden. Hij was toen maanden out. Eind vorig jaar ondervond hij naweeën van die val en was er opnieuw een breuk vastgesteld in het been. Zo bleef hij de hele winter weg uit Oud Sint-Jan. "Ik kijk er echt opnieuw naar uit om voor publiek te spelen. Het is mijn lang leven. Echt geweldig stappen kan ik nog niet, maar spelen op de harp én de lier zal wel lukken", knipoogt hij.





Luc Vanlaere concerteert vanaf 16 maart elke dinsdag tot en met zaterdag om 15 uur, 17 uur en 18.30 uur in Oud Sint-Jan.