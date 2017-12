"Kinderen durven tuin niet meer in" Gezin is aanhoudende criminaliteit in hun caravan beu MATHIAS MARIËN

02u37 0 Benny Proot Steve De Graeve bij de caravan die binnenkort uit de tuin wordt weggehaald. Brugge Het gezin van Steve De Graeve (35) leeft in angst nadat indringers de laatste weken verschillende keren hebben ingebroken en geslapen in de caravan in hun tuin. Volgens de familie gaat het om illegalen die een droge plaats zoeken om te overnachten tijdens de winter. "De schade aan de caravan is groot. Maar het ergste is het onveiligheidsgevoel van mijn gezin", zucht Steve.

"Het lijkt wel of ze weten wanneer iemand thuis is. Elke keer als ik 's nachts op de uitkijk sta, komen ze niet opdagen. Maar ik geef niet op: niemand komt zonder toestemming op onze eigendom." Het zit Steve De Graeve duidelijk diep dat indringers de laatste weken al diverse keren inbraken in zijn tuin en caravan in de Sint-Donaasstraat. De schade is ondertussen groot geworden. Naast de geforceerde ramen en deur is ook binnenin een kleine ravage aangericht.





"Telkens we alles hebben opgeruimd, keren ze terug. Zo blijft dat spelletje duren", zegt het gezin. Volgens hen zijn het steevast illegalen die - letterlijk - kamperen in hun tuin. "Met de wintermaanden in het verschiet zal de situatie er allesbehalve beter op worden. Maar oké, mijn caravan is toch al zwaar beschadigd. Het plan was om het volledig te renoveren en mee op reis te gaan. Ondertussen zijn de kosten al zo hoog opgelopen door het vandalisme dat ik die plannen heb opgeborgen. Het ergste hebben we hopelijk gehad", zucht Steve.





Benny Proot De caravan werd vuil achtergelaten door vandalen.

Bange kinderen

Gisterenochtend was het opnieuw prijs in de tuin van het gezin. Ondanks de verhoogde omheining en extra draad rond de tuin - maatregelen die Steve nam na alle verhalen over indringende illegalen - merkte hij opnieuw dat er vreemden in zijn tuin hadden geslapen. "Kussens die op andere plaatsen liggen, vuiligheid in de caravan, overal sigarettenpeuken. Het is hoog tijd dat dit stopt", getuigt Steve, vader van vier kinderen.





"Vooral voor hen is de hele situatie het ergste. Mijn jongste dochter van 9 en zoon van 11 durven 's avonds niet meer in hun eigen tuin. Zoiets is toch ongelofelijk? De schade aan de tuin en caravan is één zaak, maar de veiligheid van mijn familie is heilig. Stel je maar eens voor dat zo'n kind plots oog in oog staat met een vreemde. Dat wil ik absoluut vermijden. Hopelijk grijpt het stadsbestuur op tijd in voor de situatie escaleert."





Met de wintermaanden voor de deur lijkt het erop dat de illegalen - ervan uitgaande dat het gezin gelijk heeft - plaatsen beginnen zoeken om warm en droog te slapen.





Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) laat weten dat hij de bezorgdheid van de inwoners van Zeebrugge ten harte neemt.





"Ik begrijp de ongerustheid. De politie heeft ondertussen alle leegstaande panden in de buurt gecontroleerd en laten afsluiten. Als er effectief sprake is van inbraken in privé-caravans, raad ik de mensen zeker aan om aangifte te doen. Onze diensten zullen dan alles in het werk stellen om de gepaste maatregelen te nemen", aldus Landuyt