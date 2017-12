"Kerst vieren we als ze weer thuis is" ELISIA (21) BRENGT FEESTDAGEN DOOR IN ZIEKENHUIS NA AANRIJDING MATHIAS MARIËN

02u23 1 Foto Mariën Elisia Welvaert kan zich niets van het ongeval op de Blankenbergse Steenweg herinneren. Brugge De familie van Elisia Welvaert, een 21-jarige Brugse, heeft de feestdagen noodgedwongen 'on hold' gezet nadat de jonge vrouw met haar bromfiets betrokken raakte bij een zwaar verkeersongeval. Woensdagavond werd ze aangereden op de Blankenbergse Steenweg, waarbij ze een schedelbreuk en een hersenbloeding opliep. "Kerstmis vieren we als ze weer thuis is."

Het zijn bange dagen voor de familie van de jonge studente Kleuteronderwijs. Praten gaat sinds afgelopen weekend wel opnieuw vlot en ook haar gedachtengang wordt steeds helderder. Maar toch blijft het onduidelijk hoe ze zal herstellen. "De dokters kunnen nog altijd niet beloven dat ze er niks aan zal overhouden", zucht haar pleegmoeder Anneke De Neve. Toch zag zij tot haar opluchting ook beterschap. "Natuurlijk denk je in het begin het ergste. Vlak na het ongeval was Elisia buiten bewustzijn - de verwondingen waren en zijn dan ook nog steeds ernstig. Gelukkig heeft ze steeds meer heldere momenten. Sowieso wacht haar een lange revalidatie, en wellicht zullen er dit schooljaar ook gevolgen zijn voor haar studies."





Geen vluchtmisdrijf

Van de aanrijding zelf kan Elisia zich niets herinneren, maar volgens de politie zijn de omstandigheden duidelijk. "De bromfietsster werd aangereden door een jonge Blankenbergenaar die met zijn wagen een parking verliet en de baan wilde oprijden", klinkt het daar. "Dat wordt ook bevestigd door de schade aan de bromfiets." Ook is er naar verluidt geen sprake van vluchtmisdrijf.





Voor de familie van Elisia blijven wel nog veel vragen onbeantwoord. "Zelf zijn we van heel weinig op de hoogte", zegt Anneke. "De politie blijft karig met commentaar - ze willen eerst Elisia zelf ondervragen." Maar wanneer dat zal gebeuren, is niet duidelijk. "Haar herstel primeert nu. Ze is op dit moment niet in staat om verhoord te worden. En dan nog: Elisia herinnert zich helemaal niets meer. Het enige wat we zeker weten, is dat het ongeval woensdagavond even voor 20 uur gebeurd is." Opvallend: twee dagen na het ongeval lanceerde de vriend van het slachtoffer een oproep naar getuigen, wat eens te meer aangeeft hoe onduidelijk de omstandigheden voor hen zijn.





Mogelijk gehoorschade

De brommer van Elisia is alvast rijp voor de schroothoop. "Al is dat bijzaak. Wij zijn vooral blij dat Elisia nog leeft. Mogelijk zal ze wel gehoorschade overhouden aan het ongeval, maar duidelijkheid is er daarover nog niet."





De feestdagen thuis doorbrengen zat en zit er niet in voor Elisia. Daar is ze zelf het hart van in. "Tijdens één van onze bezoekjes heeft ze me dat heel erg duidelijk gemaakt", aldus Anneke. "Ze ging het kerstfeestje thuis missen, zei ze. Op zo'n moment breekt je hart en wil je niks anders dan haar helpen. Daarom hebben we beslist om Kerstmis nog een keer te vieren wanneer ze naar huis mag. Op die manier krijgt ze alsnog haar kerstfeest."