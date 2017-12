"Kenneth verdient dit" WERKMAKKERS FIETSEN ALS EERBETOON AAN VERONGELUKTE TRIATLEET (40) HANS VERBEKE EN SIEBE DE VOOGT

02u38 0 Henk Deleu Het dochtertje van Kelly Van de Kerckhove, Jitse (met blauwe jas), legt samen met Merel, het petekindje van Kenneth en de dochter van zijn broer Benoit Neyt, bloemen neer op de plaats waar het ongeluk gebeurde. Brugge Een vijftigtal mensen - fietsers en begeleiders, hoofdzakelijk werknemers van Dana Belgium in Sint-Michiels - reed gisteren een herdenkingstocht naar de plek waar eind april hun werkmakker, triatleet Kenneth Neyt (40), verongelukte. Ze brachten er een sober eerbetoon. "Ik apprecieer dit enorm", klonk het nadien bij Kelly Van de Kerckhove, de vriendin van Kenneth.

Een banale botsing op een landelijk kruispunt in de Dentergemse deelgemeente Markegem kostte op 28 april het leven aan Kenneth Neyt (40) uit Assebroek. Het drama gebeurde tijdens z'n laatste trainingstocht voor het Belgisch kampioenschap triatlon waarop de atleet met het Triatlon Brugge Team (TBT) wilde schitteren.





Henk Deleu De ouders van Kenneth krijgen een 3D-print van een TE50-transmissie overhandigd, een object waar Kenneth als ontwerper veel tijd in stak.

De dood van de graag geziene sportman maakte niet alleen een diepe indruk bij de andere atleten van TBT, maar kwam ook hard aan bij zijn collega's van het bedrijf Dana Belgium in Sint-Michiels, waar Kenneth aan de slag was als ontwerper. "Kenneth was geen tafelspringer maar wel een intelligente collega die zijn werk erg ter harte nam", zegt collega Marc Nachtegaele die lang met Neyt samenwerkte. "Hij begon in het bedrijf als arbeider maar werkte zich op. Elke dag nog worden we aan hem herinnerd, zijn initialen staan immers op honderden technische tekeningen vermeld. Ook de talrijke programmatools en andere hulpmiddelen die hij maakte, zijn blijvende instrumenten voor onze tekenaars."





Nachtegaele is de drijvende kracht achter een fietsgroepje in het bedrijf, waarvan ook Kenneth Neyt deel uitmaakte. Hij was erbij telkens wanneer zijn drukke sportieve agenda dat toeliet. "Iedereen bleek het idee genegen om met de fiets naar Markegem te rijden voor een eerbetoon aan Kenneth", zegt Nachtegaele. Herman en Andrea, de ouders van Kenneth, en zijn levensgezellin Kelly Van de Kerckhove kregen er een 3D-print overhandigd van een toepassing die Kenneth mee had ontworpen bij Dana Belgium.





Henk Deleu De vriendin van Kenneth, Kelly Van de Kerckhove.

Er werden ook bloemen neergelegd op de plaats die herinnert aan het ongeval van 28 april. Na een ingetogen tekst die werd voorgelezen, volgde een beklijvende minuut stilte. "Het betekent bijzonder veel voor ons", zeggen de ouders van Kenneth. "Zijn werkmakkers vergeten hem niet. Dat is mooi en het zegt veel over hoe hij in de groep lag." Ook Kelly Van de Kerckhove, de vriendin van de verongelukte triatleet, was onder de indruk. "Ik apprecieer dit enorm", zegt ze. "Kenneth verdient dit."





