"Kazerne geknipte stek voor naaistudio" WVI VERHUURT RUIMTES AAN ONDERNEMERS NA JARENLANGE LEEGSTAND BART HUYSENTRUYT

26 april 2018

02u38 0 Brugge De voormalige kazerne Rademakers in Lissewege zit stilaan helemaal vol. Niet meer met militairen, maar met jonge bedrijven die op de site een ruimte huren van de West-Vlaamse Intercommunale. Magali Tourain (29) is er een van. "Het loftgevoel sprak me meteen aan."

Naaien is tegenwoordig weer in, maar Magali Tourain is er al langer mee bezig. "Ik heb al ruim zes jaar ervaring in het vak", zegt ze. "Ik was anderhalf jaar gastnaaister voor het populaire DIY-platform La Maison Victor en de eerste Belgische lesgeefster voor het wereldbefaamde modetijdschrift Burda. Eigenlijk baat ik nog een wellnesscentrum uit, maar dat houdt me niet tegen om ook op zelfstandige basis iets met naaien te doen. Daar heb ik nu de geknipte ruimte voor gevonden."





Veel interesse

Tourain neemt met 'The Sewing Loft' haar intrek in de oude kazerne Rademakers in Lissewege.





De site staat al meer dan een decennium leeg en is eigendom van de West-Vlaamse Intercommunale WVI. "Sinds we de lege ruimtes verdeeld hebben, is er veel interesse gekomen van jonge ondernemers om hier iets te beginnen", zegt directeur Geert Sanders. "Bijna alle ruimtes zijn nu ingevuld met kmo's, een kindercrèche en een wijnhandel. Dit toont toch aan dat er ook voor het noorden van Brugge veel interesse is." De WVI investeerde destijds 5 miljoen euro in het hele reconversieproject, maar de interesse voor de twee kazernegebouwen en de loodsen bleef lange tijd uit. "We zijn tevreden nu", aldus Sanders.





Ontspannen

Magali Tourain is uit Moerkerke afkomstig, maar viel in Lissewege voor de beschikbare ruimte.





"Niet alleen de naam van mijn zaak verwijst ernaar, maar het loftgevoel deed me meteen verliefd worden op deze plek. Ik vind de omgeving belangrijk. Door te naaien kun je je helemaal ontspannen, en de ontwerpen die je zo creëert, zijn één voor één unieke stukken. We organiseren themagebonden naailessen, maar je hebt bij ons de vrijheid te werken aan een zelfgekozen ontwerp gaande van je favoriete kledingstuk over hippe gordijnen tot een tipitent voor in de kinderkamer. Je kan bij ons ook een naaimachine huren mits reservatie via onze website."





Stoffenwinkel

Naast creatieve workshops en naailessen, kunnen mensen er ook terecht in de stoffenwinkel. Zo kunnen ze meteen aan de slag met hun favoriete stof. Vanaf 2 mei openen de deuren en kan je telkens van woensdag tot zaterdag terecht in The Sewing Loft met op donderdagavond een open naaitafel. Dan kan iedereen er zomaar langslopen om er een naaistukje te maken.