"Kan niet zwemmen, maar heb alles gedaan om haar te redden" TRUCKER VOOR RECHTER NA ONGEVAL WAARBIJ MOEDER VAN SCHEPEN STIERF MATHIAS MARIËN

02u45 0 Jan Van Maele Lodewijk D. - die niet kan zwemmen- klom via een buis tot bij het wrak van de vrouw en probeerde haar te redden. Inzet: Martha Tavernier overleed aan haar verwondingen. Brugge De 29-jarige trucker die verantwoordelijk is voor het ongeval waarbij Martha Tavernier (79) stierf, probeerde haar nog te redden. Lodewijk D. haalde de vrouw uit het wrak dat in 't Zuidervaartje was beland en hield minutenlang haar hoofd boven water, terwijl hij niet kan zwemmen. Hij riskeert nu een straf. Schepen Martine Matthys (CD&V) had het moeilijk tijdens het proces. "Mijn vraag om vangrails te plaatsen op de bewuste plek, kreeg ondertussen een negatief advies", aldus Matthys.

Brugs schepen Martine Matthys (CD&V) maakte vlak na het overlijden van haar moeder al duidelijk dat Martha (79) ondanks haar leeftijd nog volop van het leven genoot. Ook tijdens het proces gisterenochtend waren er enkel positieve geluiden te horen over Martha Tavernier (79). "Ze was nog een zeer dynamische vrouw. Martha reed bovendien nog zeer vaak met de wagen en was vertrouwd met de omgeving", zegt meester Dirk De fauw, die de belangen van de nabestaanden verdedigt. De familie legt de verantwoordelijkheid van het ongeval volledig bij de 29-jarige trucker uit Menen. Een stelling die de procureur bevestigt. "Over de aansprakelijkheid bestaat geen discussie. Het slachtoffer reed gewoon rechtdoor en voerde geen enkel manoeuvre uit. Het verhaal van de trucker die zei verblind te zijn door de laagstaande zon, wordt weerlegd door de verkeersdeskundige", klinkt het.





De precieze omstandigheden van het ongeval werden gisteren duidelijk. De 29-jarige Lodewijk D. reed op 14 februari 2017 met zijn tankwagen langs de Brugse Ring toen het even na 15 uur fout liep. De twintiger wou met zijn vrachtwagen invoegen op de rechterrijstrook, maar merkte daarbij de wagen van Martha Tavernier (79) niet op. De zeventiger werd achteraan aangetikt en belandde met haar voertuig in 't Zuidervaartje. "Mijn cliënt had rond zich gekeken en dacht dat de baan volledig vrij was om in te voegen. We willen wél benadrukken dat hij meteen na de aanrijding alles in het werk stelde om de vrouw te helpen", zegt zijn advocaat Greet Verhulst.





Trucker Lodewijk D. kwam persoonlijk afgezakt naar de rechtbank. Hij is nog steeds diep onder de indruk van de feiten en stopte inmiddels als vrachtwagenchauffeur.





"Emotioneel en mentaal is het te zwaar geworden sinds het ongeval", vertelt Lodewijk. Meteen na de aanrijding probeerde hij het slachtoffer te helpen. "Ik gebruikte een grote buis om tot bij het wrak te komen. Zwemmen kan ik niet, maar toch besliste ik meteen om haar te proberen redden." Eenmaal aan de auto forceerde D. het portier van de wagen. Hij sneed de gordel van Martha los en hield minutenlang haar hoofd boven water in afwachting van de hulpdiensten. Tavernier (79) overleed uiteindelijk in de loop van de avond aan haar verwondingen.





Mathias Mariën

Geen vangrails

"We waren op de hoogte van die feiten. Contact tussen beide partijen is er echter nooit geweest", zegt meester Dirk De fauw. "De familie heeft het emotioneel zwaar met de dood van Martha. Niet vergeten dat de schoon- én kleinzoon van het slachtoffer bij de brandweer werken en aanwezig waren bij de reddingsactie. Ieder verwerkt dit op een andere manier." Martine Matthys zelf vroeg meteen na het ongeval om op die plaats vangrails te plaatsen. Het Agentschap Wegen & Verkeer gaf daarvoor een negatief advies. De politierechter doet uitspraak op 19 februari.