"Kan geen kast leveren in de namiddag" ONVREDE OVER NIEUWE LAAD- EN LOSTIJDEN BART HUYSENTRUYT

14 april 2018

02u28 0 Brugge "Ik moet volgende week een kast leveren in de binnenstad, maar mag met mijn vrachtwagen de stad niet in." Meubelmaker Alex Du Fossé vindt de laad- en lostijden, 's morgens tot 11 uur en 's avonds vanaf 19 uur, te krap.

Sinds een paar maanden mogen voertuigen tussen 3,5 en 12 ton enkel nog de binnenstad in tussen 6 en 11 uur en tussen 19 en 21 uur. Die venstertijden kwamen er omdat in het verleden te vaak opleggers en vrachtwagens overdag voor overlast zorgden. Ze reden de kasseien kapot of reden zich vast in de kleine straatjes. "We willen vooral de rust in Brugge overdag terug", motiveert burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Opvallend: de politie schrijft nog altijd veel bekeuringen uit. "Er wordt heel streng op gecontroleerd", klinkt het. "Dat gebeurt dagelijks door zowel mobiele patrouilles als motards. Naast zwaar vervoer gaat het ook over autocars die zich aan de regels moeten houden."





De voorbije vier weken vloog meubelmaker Alex Du Fossé drie keer op de bon: telkens een boete van 175 euro, omdat zijn vrachtwagen nog na 11 uur in de binnenstad stond. "Ik snap dat we van die grote opleggers af moeten in Brugge, maar het moet ook nog werkbaar blijven voor ondernemers die in de binnenstad willen werken."





Kostbaar tijdverlies

Du Fossé leverde een paar weken geleden een slaapkamer af in het huis van de bisschop. "Twee werkmannen reden met de vrachtwagen en hebben ter plaatse de meubels uitgeladen. Dan werd het bijna 11 uur en ben ik mee achter de vrachtwagen gereden tot buiten de Brugse ring. Met de chauffeur moest ik dan terug naar het bisschoppelijk paleis waar de meubels nog in elkaar werden gezet. Om 15 uur - ik was net klanten aan het bestellen in de winkel in de Academiestraat - belden ze dat het werk erop zat. Dan bracht ik hen dus opnieuw tot aan hun vrachtwagen. Voor een ondernemer is dat kostbaar tijdverlies."





Volgende week moet Du Fossé in de namiddag een kast afleveren in het Colettijnenhof. "Ik weet niet hoe ik dat moet doen, want ik mag met mijn vrachtwagen de stad niet in. Op die manier dwingen ze ons haast om onze zaak in de binnenstad te sluiten." Ook Ann Soete van muziekzaak Rombaux stelde al gelijkaardige problemen vast. "Als wij een piano moeten leveren in de binnenstad, is dat niet evident meer."





Je kan een speciale betalende vergunning aanvragen bij de stad, maar dat weigert de meubelmaker te doen vanwege de kostprijs (750 euro, red.). Volgens burgemeester Landuyt zijn er weinig klachten. "Ik denk dat iedereen zich stilaan heeft aangepast aan de nieuwe regelgeving. In het geval van de meubelmaker hebben we al uitzonderingen toegestaan. Maar voor sommige mensen kan je nooit goed doen."