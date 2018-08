"Kamers met uniek zicht op Brugge" HOTELKETEN RADISSON BLU OPENT IN STILTE 106 KAMERS BART HUYSENTRUYT

31 augustus 2018

02u24 0 Brugge Aan het station van Brugge is de internationale hotelketen Radisson Blu open gegaan. Gasten kunnen er kiezen uit 106 kamers en drie suites, waarvan een pak met een uniek zicht op de stad. "We willen Brugge ook iets teruggeven", zegt manager Kris De Man.

Sinds vorige week verblijven de eerste gasten in het Radisson Blu-hotel aan het station van Brugge. Het hotel bevindt zich helemaal op het einde van de nieuwe boulevard, waarlangs ook het Huis van de Bruggeling ligt. Het telt 106 kamers en drie, nog niet afgewerkte, suites. "Helemaal klaar is het hotel nog niet, maar tegen midden oktober zal dat wel zo zijn", belooft general manager Kris De Man. "Onze eerste gasten zijn Nederlanders. Ze vormen een testpubliek. Vanaf volgende week plaatsen we ons hotel op de bekende zoekwebsites zoals Booking.com en zal ons cliënteel nog internationaler worden."





Radisson Blu is een erg gekende hotelketen die staat voor kwaliteit. In Brugge is het de Limburgse franchisenemer GL Hospitality die de uitbating voor zijn rekening neemt. "We voelen ons welkom in Brugge", zegt De Man.





Bieren

"Daarom willen we de stad ook maximaal uitspelen in ons hotel. Er staan met Straffe Hendrik, Bourgogne des Flandres en Brugse Zot drie Brugse bieren op de kaart, waarvan de laatste zelfs op tap. Ons restaurant krijgt de naam Black Swan, verwijzend naar de zwarte zwaan die hier enkele jaren geleden op de reien zwom. Het is bovendien de huisgin van streekgenoot Heinz van Roye, die ook een prominente plaats op onze kaart krijgt."





Arrangementen

De chocolaatjes in het hotel komen van Crevin, een kleinere chocolatier in Brugge. Het hotel biedt arrangementen aan naar de chocolatier en naar brouwerij De Halve Maan. In de kamers is er een 3D-tekening opgehangen, met wat bezienswaardigheden in de stad. "Het is onze manier om toch iets terug te geven aan Brugge, want wij profiteren uiteraard ook maximaal van de schoonheid van de stad. Heel wat kamers hebben een uniek zicht op de drie torens."





Grote troef van het nieuwe hotel is de nabijheid van de parking Station. Gasten kunnen daar voor 3,5 euro hun auto kwijt. "Daarvoor palmen we een aantal parkeerplaatsen van de openbare parking in", zegt De Man. "Maar dat gaat om een beperkt aantal. Bovendien bevinden die plaatsen zich helemaal achteraan op de hoogste verdieping. Het merendeel van de tijd staan die plaatsen vrij."





De bovenste drie verdiepingen van het gebouw zijn voorbehouden voor 36 appartementen. In die blok komen ook de drie suites nog. Tegen midden oktober moet dat afgewerkt zijn. De twaalfde en hoogste verdieping is voorbestemd voor een grote conferentiezaal. Mogelijk komt daar ook nog een pop-up bar in de toekomst. Het zicht van daaruit is alvast adembenemend.