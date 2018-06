"Kamer voor 92 euro is te goedkoop" HOTELSECTOR WIL VERLAAGDE PRIJZEN WEER OPTREKKEN BART HUYSENTRUYT

29 juni 2018

02u28 0 Brugge De Brugse hotelsector wil de kamerprijzen de komende maanden optrekken. "Dat is nodig om de kwaliteit in onze hotels hoog te houden. Kwaliteit is onze troef", zegt hotelier Thierry Lemahieu. Een kamer kost nu gemiddeld 92 euro per nacht. De prijs werd verlaagd na de aanslagen in Parijs en Brussel.

Het goede nieuws is dat 2017, zoals verwacht, een goed jaar is geworden voor de Brugse hotels. Met een gemiddelde bezettingsgraad van 73 procent en een kamerprijs van 92 euro scoort Brugge zowat even goed als Antwerpen of Leuven. Enkel Gent doet het echt beter. De cijfers komt uit het nieuwe hotelrapport opgesteld door de Artesis Plantijn Hogeschool in samenwerking met Toerisme Vlaanderen.





De gemiddelde kamerprijs bij de bevraagde hotels in Brugge is één euro gestegen in vergelijking met 2016. De bezettingsgraad ging omhoog van amper 66 naar een 73 procent. "En 2018 kondigt zich aan als een nog beter jaar", zegt Thierry Lemahieu, voorzitter van de vzw Hotels. "We zitten nu weer op het niveau van zo'n vijf jaar geleden. Brugge heeft heel fel geleden onder de toeristische aanslagen in Parijs en Brussel. Onze stad werd door toeristen uit verre landen gemeden omdat ze schrik hadden om te vliegen of te reizen. Dat is ondertussen veranderd. Al zijn er nog zeker kamers beschikbaar voor deze zomer en zijn we nog lang niet aan een recordjaar bezig."





100 euro 'niet te hoog'

Net omdat Brugge veel minder toeristen kon aantrekken, hebben veel hotels in de moeilijke periode 2016 en 2017 hun prijzen verlaagd. "We moeten die gemiddelde prijzen omhoog krikken", vindt Lemahieu. "Door de druk op die prijzen hebben veel hoteliers de laatste jaren niet meer geïnvesteerd in hun zaak. Nochtans is dat een van de grootste troeven van Brugge: die gezellige familiehotels waar de kwaliteit erg hoog is." Een prijs van zo'n 100 euro per nacht is zelfs niet eens te hoog ingeschat, vindt Lemahieu. "In Gent is die prijs al zo'n 101 euro. Dat heeft bovendien geen enkele impact op de bezettingsgraad, want daar was 81 procent van de kamers vorig jaar bezet."





Airbnb

Of elk hotel in Brugge zomaar meegaat in het verhaal van duurdere prijzen, is nog maar de vraag. Want dat kiezen de uitbaters zelf. In Brugge is het voor de toerist bovendien al duurder geworden voor heel wat zaken: de prijzen voor musea, ritjes met de paardenkoets en straks ook tochtjes op de reien liggen hoger dan vroeger. Uit het hotelrapport blijkt bovendien dat de sector wel bang is voor het stijgende aantal toeristen dat kamers bij particulieren boekt via de website Airbnb. "Maar uiteindelijk denk ik dat Airbnb vooral een ander soort publiek aantrekt", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Uit de cijfers kan je afleiden dat de Brugse hotels er momenteel geen hinder van ondervinden."