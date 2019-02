“Je wil als ouder iets doen, maar je staat machteloos” Pierre Bogaert (48), vader van een dochter die aan zelfverminking doet, is nieuwe voorzitter van Verwonderd vzw Bart Huysentruyt

19 februari 2019

18u22 0 Brugge “Als je erachter komt dat je dochter zichzelf verminkt, dan wil je meteen in actie schieten. Maar het probleem ligt vaak dieper en je staat als ouder machteloos.” Pierre Bogaert (48) praat voor het eerst over de problemen van zijn dochter en wil dat vaker doen. Hij is de nieuwe voorzitter van vzw Verwonderd, een groep mensen die zelfverwonding bespreekbaar wil maken.

Om de privacy van zijn dochter te bewaren, zal Pierre Bogaert haar naam nooit noemen. Toch worstelen hij en zijn gezin al langer met de problemen die zij heeft. Sinds een paar jaar snijdt ze zichzelf in de armen, de bovenarmen en de bovenbenen. “Onze oudste dochter is eigenlijk een normaal meisje van 22. Ze is hoogsensitief en was als kind een beetje zwaarlijvig. Daar is ze op school mee gepest. Aan de universiteit hield dat op en zat ze in een vriendengroepje met heel veel magere meisjes. Daarop is zij ook fel vermagerd en kreeg ze anorexia. In de instelling waar ze herstelde, is ze zich voor het eerst beginnen snijden. Dat is nu drie jaar geleden.”

Zonder verdoving

Pierre Bogaert vertelt het verhaal niet onbewogen. Het is de eerste keer dat hij ermee naar buiten komt. “Zelfverwonding is nog altijd een taboe”, vindt hij. “Dat hebben we zelf gemerkt, toen we hulp wilden zoeken. Als ouder wil je iéts doen, maar je staat machteloos. Je weet dat het uiteindelijk toch van je dochter zelf moet komen. Die situatie weegt nog altijd op ons gezin. Het snijden is nog altijd niet gestopt. En volgens dokters wordt dat ook in de toekomst een moeilijk verhaal. Mensen kunnen daar niet bij. Zelfs in het ziekenhuis kregen we te horen dat de wonden beter genaaid konden worden zonder verdoving. Omdat de persoon die zichzelf verwondde, blijkbaar goed tegen de pijn kan... Daar stonden we van te kijken.”

52 scholen

Uit de overtuiging om zelfverwonding uit de anonimiteit te halen, liet Pierre Bogaert zich overhalen om voorzitter te worden van Verwonderd vzw. Dat is een relatief jonge vzw, opgericht in 2017. Vorig jaar alleen al kreeg de vereniging 52 mails van scholen om een spreker in de klas te krijgen. “Dat is een ongelooflijk hoog aantal”, weet Pierre Bogaert. “Zelfverwonding komt het vaakst voor bij jongeren, evenveel bij jongens als bij meisjes. Dat zoveel scholen beroep willen doen op ons, wijst op een noodzaak om erover te praten. Ik ga dat vanaf dit jaar doen, samen met iemand die uit ervaring spreekt.”

Pierre hoopt natuurlijk dat alles goedkomt met zijn dochter, die momenteel alleen woont en dagelijks therapie volgt. “Het is de enige manier", zegt hij. “We doen er alles aan om te haar te helpen."

De vzw is te bereiken via de Facebookpagina ‘Verwonderd vzw’ of www.verwonderd.be.