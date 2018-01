"Je was de knuffelbeer van de hele school" DIRECTEUR EN LEERLINGEN NEMEN AFSCHEID VAN 'MEESTER BART' (58) BART HUYSENTRUYT

20 januari 2018

02u38 0 Brugge "Je was zo trots op je 'gastjes'." Een overvolle Sint-Godelievekerk heeft gisteren afscheid genomen van 'meester Bart' Verschueren (58). Hij was bijzonder geliefd in de nabije basisschool, waar ze verweesd achter blijven. "Een maand zonder klagen? Dat hoefde niet voor jou, want je was élke dag positief", sprak directeur Marc Arschoot.

Bart Verschueren had al een tijdje kanker, toen hij vorig weekend na een lange strijd overleed. Hij laat een echtgenote Lut en een zoon Sam achter. Bart was leerkracht aan de stedelijke basisschool van Sint-Michiels, afdeling Sint-Michielslaan. Die ligt net naast de Godelievekerk waar gisteren een massa volk afscheid kwam nemen van de populaire leerkracht. "Je was altijd zo enthousiast in alles wat je deed", vertelde zus Lieve. "Je was ook zo trots op je 'gastjes', de leerlingen van je klas. Maar je passie was duiken. Het gaf je een gevoel alsof je aan het zweven was. Wel, ik hoop dat je dat gevoel nu voor altijd kan vasthouden."





Charisma

Vooraan de kerk hadden kinderen een kleurrijk werkje gemaakt voor hun geliefde leerkracht. Daarnaast stond het bord 'Rust zacht, meester Bart', dat de hele week ook in de school had gestaan. Daarop stonden alle namen van kinderen die bij meester Bart in de klas zaten. "Bart was een mens om van te houden", sprak de priester. Die woorden werden enkel kracht bijgezet door schooldirecteur Marc Arschoot. "Ik weet nog toen Bart kwam vertellen dat hij kanker had. Hij had toen een karrenvracht aan moed... Het heeft niet mogen zijn. We zijn verslagen om Bartje."





Arschoot had bewondering voor wie hij de knuffelbeer van de school noemde. "Bart was zoveel meer dan een collega. Die pretoogjes kenmerkten hem. Hij zat vol plannen en was één en al charisma. Een maand zonder klagen? Dat moest je Bart niet zeggen. Hij was élke dag positief. Op school vormde hij een gouden duo met Frank, met wie hij zoveel op poten zette. Ons duo is er geen meer..."





Bartboom

De school wil zijn leerkracht van het vierde leerjaar, een klas die hij dit schooljaar door zijn ziekte niet meer kon leiden, niet zomaar vergeten. "In het voorjaar gaan we een boom planten op school. De Bartboom gaan we in het voorjaar zien bloeien, in de zomer kunnen we er de schaduw opzoeken en in de herfst plukken we de vruchten. In de winter mijmeren we bij je gestalte."