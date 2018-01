"Jaren gewacht op deze kers op de taart" ULRIKE (62) START VANDAAG PROCEDURE VOOR GESLACHTSVERANDERING BART HUYSENTRUYT

02u47 0 Benny Proot Ulrike De Bondt, geboren als Ulrich, kan weldra de procedure starten om officieel erkend te worden als vrouw. De M op haar paspoort wordt dan een V. Brugge Ulrike De Bondt (62), één van de oudste transgenders van ons land, dient vandaag een A4'tje in bij de dienst burgerlijke stand van de stad Brugge. Daarmee zal ze - eindelijk - de procedure in gang zetten om de M én de naam Ulrich van haar identiteitskaart te wijzigen. Omdat een geslachtsoperatie voor haar niet mogelijk is, kon ze voorheen ook officieel geen vrouw worden. "Ik ben ongelooflijk blij", zegt ze.

In Het Laatste Nieuws kon u eerder al lezen dat het leven voor transgenders in dit land een stuk eenvoudiger wordt. Van geslacht veranderen kan vanaf deze week zonder medische ingreep.





Een verklaring op eer volstaat om de M of V op officiële documenten aan te passen. De bekendste transgender van Brugge is door het dolle heen. Ulrike De Bondt (62) werd als Ulrich geboren, maar voelt zich al haar hele leven een vrouw.





"De eerste jaren waren een emotionele rollercoaster. Ik wilde mij graag geslachtelijk laten opereren. Een hele tijd moest ik anti-androgenen nemen (medicatie die de werking van testosteron doet afnemen, nvdr.) en een tijdlang ook vrouwelijke hormonen, maar fysiek was het te belastend voor mijn lichaam. Uiteindelijk bleek dat voor mij een geslachtsoperatie niet mogelijk was. Met mijn partner intiem zijn, is een moeilijk verhaal. Maar intimiteit kan je ook op een andere manier beleven."





In de loop der jaren is Ulrike een echte voorvechtster van transgenders geworden. Ze richtte in 2003 de vereniging Transgender Vlaanderen-West op. Jarenlang kwamen mensen over de vloer bij Ulrike om advies en hulp te vragen.





"Op een bepaald moment zaten 28 transgenders samen in mijn living. Er is gelukkig steeds meer begrip en opvang gekomen. Mensen hadden vooral nood aan een luisterend oor en professionele begeleiding."





Ulrike had het nochtans zelf niet altijd makkelijk. "Het is voor mij nog altijd moeilijk om 's avonds de deur uit te komen, uit angst om niet aangekeken of aangevallen te worden. Ik heb al enkele keren te maken gekregen met verbale en fysieke agressie."





Zeker

Precies tien jaar geleden besloot de Brugse om haar verhaal in een boek te delen: 'Ulrich werd Ulrike, de vrouw van mijn leven'.





"Het voelt een beetje symbolisch om tien jaar na datum het ongelooflijke nieuws te krijgen dat die M nu eindelijk in een V kan veranderd worden op mijn paspoort. Ik ben al wat ouder en zeker van mijn stuk. Daarom vind ik het wel goed dat de procedure een aantal maanden in beslag neemt. Wie zich bedenkt, heeft dan tijd om de procedure stop te zetten."





Meer begrip

Het is voor Ulrike de kers op de taart. Zeker nu een aantal familieleden, die haar voordien hadden gemeden, opnieuw contact zochten.





"Het begrip voor transgenders is doorheen de jaren gegroeid. Dat is ook dankzij de media. Denk maar aan het personage Franky die Kaat werd in de soapserie Thuis. Dat heeft toch voor meer begrip gezorgd." Wie het boek van Ulrike nog wil lezen, neemt best contact op via ulrike.de.bondt@telenet.be.