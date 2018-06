"Ja, ik wil burgemeester worden" MERCEDES VAN VOLCEM (OPEN VLD PLUS) ALS EERSTE KLAAR MET LIJST BART HUYSENTRUYT

14 juni 2018

02u45 0 Brugge Open Vld Plus is als eerste klaar met een volledige Brugse kieslijst. Het is een vrij jonge lijst, met opvallend meer vrouwen dan mannen. De partij heeft bovendien torenhoge ambities. "Wij willen besturen, en het liefst zelfs de burgemeester leveren", zegt kopvrouw Mercedes Van Volcem.

Vandaag telt Open Vld vijf zitjes in de Brugse gemeenteraad, maar de partij gaat naar de kiezer met een Plus en neemt met Ann Soete en Sabine Helleputte nog eens twee onafhankelijke raadsleden mee. "Dat maakt zeven zitjes vandaag. Dat is er maar één minder dan N-VA", knipoogt lijsttrekker Mercedes Van Volcem, die wel al zes jaar vanop de oppositiebanken moet toekijken. De kopvrouw van Open Vld Plus popelt om opnieuw deel te nemen aan het bestuur. Ze was al eens schepen tussen 2006 en 2012. "Ik heb 17 jaar ervaring in de gemeenteraad en volg zowat elk dossier van nabij op. Mijn collega-lijsttrekkers van de andere grote partijen zeggen dat ik maximaal kan mikken op een zitje als schepen, maar mijn ambitie ligt hoger: als de kiezer daarin meegaat, wil ik de beste burgemeester ooit van Brugge worden. Ik geloof echt dat het kan." De tegenstanders van Van Volcem zijn natuurlijk niet min: burgemeester Renaat Landuyt (sp.a), OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V), senator Pol Van Den Driessche (N-VA) en youngster Raf Reuse (Groen). Wellicht spelen de andere partijen een minder grote rol.





Om gewicht in de schaal te leggen zal Open Vld Plus sterk vooruit moeten gaan in oktober. Maar daar gelooft de politica in. "Ik voel dat mensen klaar zijn voor een ander bestuur, een andere manier van werken in het stadhuis. De voorbije jaren is er veel stilstand ervaren en was de stijl van dit sp.a-CD&V-bestuur voor veel mensen een doorn in het oog. Ik ga voor een positief Brugge, waar iedereen zich welkom voelt en waar geen tweestrijd heerst. We gaan voor leefbaarheid en veel groen in de stad, maar ook voor economische vooruitgang. Al onze kandidaten hebben de morele plicht om met een positieve boodschap naar buiten te komen en dat gaan we de komende tijd ook doen. Wij willen in oktober de verrassende keuze van de kiezer zijn."





Daarvoor mikt Van Volcem ook op de Brugse vrouwen. Op haar lijst zijn ze zelfs in de meerderheid: 24 vrouwen tegenover 23 mannen. Met 33 nieuwkomers op 47 kandidaten zit er veel vers en jong politiek geweld tussen. De gemiddelde leeftijd is 40 jaar. Onder de kandidaten heerst bovendien - veel meer dan zes jaar geleden - een teamspirit. "Dit is een sterkere lijst dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen", zegt Yvan Anthierens, die wél in 2006, maar niet in 2012 opkwam. "Ik voel de ambitie bij iedereen. We hebben bovendien mensen uit alle lagen van de bevolking kunnen aantrekken. Dat verhoogt de betrokkenheid. Alles zit goed om vooruitgang te maken in Brugge."