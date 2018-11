"Insecten in auto's, die bakken we dood" TRANSPORTBEDRIJF BOUWT TWEE LOODSEN WAAR HET 70 GRADEN IS BART HUYSENTRUYT

10 november 2018

02u22 1 Brugge Het transportbedrijf Wallenius Wilhelmsen in de haven van Zeebrugge heeft een wel heel creatieve manier gevonden om insecten in nieuwe wagens te bekampen. Het bouwde twee loodsen, waar de temperatuur opgevoerd wordt tot 70 graden.

De bruingemarmerde stinkwants is een beestje van amper twee centimeter groot én officieel maar één keer waargenomen in Vlaanderen. Maar bij transportbedrijf Wallenius Wilhelmsen, dat jaarlijks 1.500 wagens ziet passeren, zagen ze het vervelende beestje al honderden keren in nieuwe wagens die vanuit Italië geleverd worden. Hele zwermen wantsen teisteren dat land sinds een paar jaar. "In het najaar gaan de insecten op zoek naar een veilige locatie voor hun winterslaap. Dan verstoppen ze zich tussen de rubberen afdichtingen van nieuwe wagens. Ze zoeken echt de kleinste hoekjes op en zijn vaak nauwelijks waarneembaar", zegt maintenance manager Filip Declercq.





Bruine plekken

De meeste wagens die vanuit Italië in Zeebrugge belanden, zijn bestemd voor Australië en Nieuw-Zeeland. Maar de vracht wordt teruggestuurd als ze daar merken dat er insecten zijn meegereisd. De stinkwantsen kunnen immers enorme schade berokkenen aan gewassen. Australië en Nieuw-Zeeland staan erom bekend dat ze hun fauna en flora strikt afschermen voor exotische soorten. De stinkwantsen, van oorsprong Aziatische insecten, zuigen het sap uit appels, peren en ander fruit en laat het misvormd en vol bruine plekken achter.





Tot voor kort pakte het Zeebrugse havenbedrijf 'het probleem' aan met zenuwgas in afgesloten tenten. Maar dat systeem is een tijdrovend werk dat zeker een dag duurt.





Twee uur

"We moesten iets efficiënters vinden", zegt Declercq. "Daarom is besloten om twee nieuwe loodsen te plaatsen op ons terrein van 50 hectare. In die loodsen wordt de hitte opgetrokken tot zeventig graden. Er staan blazers die de hitte verspreiden en we laten de motorkap, deuren en koffers wijd open staan. In ruim twee uur kunnen we een eerste lading auto's behandelen."





De loodsen zijn pas klaar en bewijzen al meteen hun nut. "We kunnen de dode wantsen vaak van de grond oprapen", zegt Declercq. "Per dag behandelen we zo'n 230 voertuigen. Tijd is geld in onze branche, dus moeten we zoveel mogelijk wagens kunnen behandelen."





Zelfbedacht systeem

De grote verdelgingsinstallatie van 30 op 25 meter heeft ook een prijskaartje: zo'n half miljoen euro. "Het is een zelfbedacht systeem, waar ook voortdurend controle op bestaat. We moeten in onze vrachtbrief immers kunnen aantonen dat de wagens insectenvrij zijn. Nu verwarmen we nog op mazout, maar in de toekomst willen we dat milieuvriendelijker doen", aldus Declercq.