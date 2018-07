'Ineengezakt' paard gezond en wel terug in wei 31 juli 2018

02u45 0 Brugge De Brugse koetsiers reageren verontwaardigd op de stroom van negatieve reacties die de foto van een ineengezakt paard zaterdagmiddag met zich meebracht op sociale media. Het dier staat ondertussen weer gezond in de wei.

Het verhaal bij de foto ging op sociale media al snel een eigen leven leiden, waarbij de koetsiers werden afgeschilderd als moordenaars. "Onze dierenarts heeft het nog eens volledig onderzocht", zegt koetsier Mathias Wentein. "Hetzelfde paard dat door sommige mensen 'dood' verklaard werd, staat monter en gezond op eigen benen dartel in de weide. We betreuren alle negatieve reacties. We doen er alles aan om onze paarden in de best mogelijke omstandigheden te laten werken."





Petitie

Er doet zelfs een petitie de ronde om paardenkoetsen te laten verbieden. "Terwijl het écht om een ongelukkig voorval ging waarbij het paard uitgleed. Het had niks met de hitte te maken", benadrukken de koetsiers nogmaals. "Hidalgo, roepnaam Marcel, is een ervaren koetspaard dat al sedert 26 april 2005 bij de stad Brugge geregistreerd staat en onafgebroken de dienst verzekert en dit in die 13 jaren nog nooit tegenkwam", zegt koetsier Mathias Wentein. (MMB)