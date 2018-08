"Inbrekers gaan vrijuit: zoiets kán toch niet?" 'GEEN PRIORITEIT' STAAT IN BRIEF VAN PARKET AAN UITBATER PHARE DE VIE SIEBE DE VOOGT EN KEN STANDAERT

25 augustus 2018

02u37 0 Brugge "Er zijn camerabeelden, bloedsporen en twee verdachten geïdentificeerd. En tóch gaan die inbrekers vrijuit. Onvoorstelbaar!" Nu het parket het dossier rond een inbraak in het Brugse restaurant Phare de Vie zonder gevolg geseponeerd heeft, blijft zaakvoerder Ludwig De Langhe verweesd achter.

"Mijnheer, gelieve hierbij kennis te nemen van het feit dat, aangezien de feiten niet kaderen binnen de huidige prioriteiten van het vervolgings- en opsporingsbeleid, beslist werd geen gevolg te geven aan uw klacht. Het dossier werd dan ook zonder gevolg gerangschikt."





Ludwig De Langhe, zaakvoerder van restaurant Phare de Vie in Brugge, reageert verbolgen op een brief die hij woensdagmorgen ontving van het Brugse parket. In de brief wordt hem, zonder enige uitleg, meegedeeld dat het dossier rond de inbraak in zijn zaak werd geseponeerd. "Nochtans werden er kort nadien al twee verdachten geïdentificeerd. Welke boodschap krijgen jonge criminelen op deze manier mee? Ik kan evengoed stoppen met werken en starten met inbreken, want ik word er toch niet voor gestraft." De inbraak dateert van de nacht van 5 op 6 april. "Toen we 's morgens binnenkwamen, troffen we in de hele zaak glasscherven aan", doet Ludwig het verhaal.





Fooigeld gestolen

"Op onze camerabeelden was alles te volgen. Twee jongemannen gooiden het raam in met een bloembak. De ene inbreker verwondde zich aan het glas toen hij naar binnen wilde kruipen. Hij was zwaargewond aan zijn voet en liet heel wat bloed achter. Zijn kompaan glipte naar binnen en nam een klein bedrag aan fooigeld mee." De politie kwam met twee mensen ter plaatse en ook het labo werd opgetrommeld. De agenten ontdekten een bloedspoor dat liep naar een woning in de buurt. Het bleek om een studentenkot te gaan. "De keuken lag vol bloed, maar een verdachte was niet meteen aan te treffen. 's Avonds zag ik iemand op krukken met een taxi toekomen aan het gebouw. Ik ben meteen op hem afgestapt. De jongeman, pas 18, gaf na lang aandringen toe dat hij de inbraak samen met een vriend had gepleegd."





Frustrerend

Volgens Ludwig kwamen beiden tijdens hun minderjarigheid al in aanraking met het gerecht. De politie verhoorde beide verdachten en maakte het dossier over aan het parket. "Dat is uiteindelijk de instantie die beslist over al dan niet vervolgen", zegt Brugs korpschef Dirk Van Nuffel. "Of dit niet frustrerend is voor mijn mensen? Die hebben wel met meer frustraties af te rekenen. Denk maar aan de hele transmigrantenproblematiek. De inhoud van dit specifieke dossier ken ik niet, maar ik kan begrijpen dat een slachtoffer vragen heeft bij zo'n seponering."





Over de reden van de seponering willen ze bij het parket niets kwijt. "We kunnen enkel zeggen dat een seponering nooit definitief is"", zegt procureur Yves Segaert-Vandenbussche. "Bij nieuwe elementen kan het dossier wél nog steeds heropend worden." Voor Ludwig is de beslissing in elk geval onbegrijpelijk. "Bovendien krijg ik van niemand enige uitleg. Een mail naar het parket, die ik woensdag meteen verstuurde, bleef onbeantwoord. Met drie mensen hadden we vijf uur nodig om de ravage op te ruimen en pas enkele weken na de feiten kon definitief een ander raam geplaatst worden. Dit verhaaltje heeft me toch zo'n 1.500 euro gekost." Ludwig kan de twee verdachten wel nog rechtstreeks dagvaarden en zo een proces bekomen of een klacht met burgerlijke partijstelling indienen bij de onderzoeksrechter. "Ik ben zeker van plan het hier niet bij te laten en zal een advocaat raadplegen. Dat bezorgt me nog heel wat papierwerk, maar dat kan me niet schelen. De daders van deze inbraak moeten gestraft worden."