"Illegalen verstoppen zich steeds vaker in auto's die verscheept worden" 08 november 2018

02u21 3 Brugge Intussen blijft de problematiek van de transmigranten in onze regio alomtegenwoordig. Vorige week deden de lokale en federale politie in totaal nog 92 intercepties. Meer dan 60 procent daarvan vond plaats in Zeebrugge.

Opvallend: 22 procent van de illegalen beweerden afkomstig te zijn uit Eritrea. Mogelijke reden daarvoor is dat België geen Eritreeërs kan terugsturen door de toestand in het Afrikaanse land. "Het havengebied blijft ook nog steeds de grootste aantrekkingspool voor de transmigranten", zegt procureur Frank Demeester. "Het aantal inklimmingen steeg van juni tot september tot 350. Steeds vaker verstoppen illegalen zich in nieuwe wagens die verscheept moeten worden."





Ook op de snelwegparkings blijft de mensensmokkelproblematiek bestaan. "Ter hoogte van Westkerke lopen nog steeds veel transmigranten over de autosnelweg. Ze schuwen daarbij geen agressie tegenover de private bewaking die er aanwezig is. Enkele dagen geleden nog trok een transmigrant een mes op de snelwegparking in Mannekensvere." (SDVO)