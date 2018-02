"Ik wil kritisch zijn, maar wel geen oude zagevent" RAZEND POPULAIRE COMEDIAN HELEMAAL KLAAR VOOR VIERDE ZAALSHOW CHRISTOPHE DECONINCK

03 februari 2018

02u59 0 Brugge Na 17 jaar op de planken is David Galle (36) een vaste waarde in de stand-upcomedy. Op dit moment werkt 'Roste Thierry', zoals hij heette in de tv-reeks Bevergem, aan een nieuwe serie. Zijn zaalshow 'Erover' gaat op 8 februari in première, én je kan hem elke maand in het Comptoir des Arts in Brugge aan het werk zien.

We ontmoeten David 's morgens vroeg in hartje Brugge. Terwijl de meeste mensen zich naar kantoor haasten, rekt David zich nog eens uit en smeedt hij plannen voor de komende dag. "Net de kindjes naar school gebracht en eerst wat 'repozen' in het zonnetje. Wat kan het leven van een stand-upcomedian hard zijn."





Zowel op tv als tijdens je shows wordt je afkomst verraden door je Wervikse accent en je rollende 'r'.

"Ik ben opgegroeid in het zuiden van de provincie, maar ik heb tien jaar geleden de wijk genomen naar Brugge. Er zijn wel meer West-Vlaamse komieken, maar weinigen zijn hier blijven hangen. De meeste van mijn vrienden zijn naar Gent uitgeweken, maar mijn vrouw werkt in Brugge en mijn kindjes lopen hier school. Meer moet je daar niet achter zoeken. En ik voel me eigenlijk overal thuis."





Je carrière loopt als een trein. Had je ooit gedacht dat het zo zou lopen?

"Absoluut niet. In 2001 debuteerde ik met een goede vriend als komisch duo: Winnock en Galle, in de voetsporen van Kama en Herr Seele. Toen was ik nog de lange slungel in het trouwkostuum van zijn vader. Maar dat was puur voor de fun. Om mijn brood te verdienen moest ik de eerste de beste job kiezen. Jaren zat ik overdag achter mijn bureautje, 's avonds haastte ik mij naar de verste uithoeken van het land om op te treden. Nu heb ik een manager en loopt alles op rollen. Je ziet dat je niet 'schoon' moet zijn om geluk te hebben." (grijnst)





Je speelde samen met Bart Vanneste alias Freddy De Vadder in de fictiereeks Bevergem. Krijgt die samenwerking een vervolg ?

"Bevergem is een afgesloten hoofdstuk, maar we zijn met dezelfde bende opnieuw aan het schrijven. Veel details kan ik niet lossen, maar het wordt minstens zo goed als Bevergem. Verder heb ik ook een rol in Professor T. en werk ik aan nieuwe tv-shows. Ik had een rolletje in de film rond Astrid Bryan, maar mijn scène werd geknipt. De regisseur heeft me tot mijn opluchting wel op het hart gedrukt dat het niet aan mijn acteerprestaties lag."





Astrid Bryan en David Galle samen? Dat gaf wellicht vonken in de studio.

"Dat viel eigenlijk wat tegen, want Astrid is nogal schuchter. In het script stond dat ze me in mijn ballen moest knijpen, maar ik kon haar maar niet overtuigen om het ook echt te doen. Ze heeft dan maar heel braafjes in mijn pols geknepen." (lacht)





Als comedian ben je vaak maatschappijkritisch. Hoe groot is je zendingsdrang ?

"Dat valt best mee. Het is niet mijn bedoeling om als een oude zagevent op de planken te staan. Toch betreur ik dat comedians vaak als enigen nog kritisch durven zijn. Waar zijn de protestzangers van de jaren 70 gebleven? Ik word nerveus als ik merk hoe oppervlakkig veel mensen zijn geworden. Pipo's die niets te vertellen hebben en alleen maar foto's van hun koffie op Instagram posten, ik krijg er de rillingen van. Hoe narcistisch kun je zijn ?"





Welke kritische thema's snijd je aan in je nieuwe show 'Erover' ?

"Ik wil de mensen bijbrengen dat ze meer kunnen dan gewoon 'stront in potjes' steken. Ik wil hen wakker schudden. Neem nu merken als Primark of Nutella. Elke trui van Primark heeft heel wat kindertraantjes gekost en de cacaobonen voor Nutella worden door kinderen geplukt. En toch koopt iedereen die spullen. Een ander voorbeeld ? Iedereen weet dat roken kankerverwekkend is, en toch blijven mensen rustig verder paffen. Tegelijk zorg ik ervoor dat het niet al te serieus wordt. Zie mijn show maar als een humoristische cursus: 'hoe word ik een bijdragend lid van de maatschappij'."





Zijn er nog zaken waar je van wakker ligt ?

"Wel, ik heb onlangs de strijd aangebonden met een mol die mijn tuin heeft getransformeerd tot een vulkaanlandschap. Ik slaag er maar niet in om het beest te verjagen. Kunnen mensen die tips hebben anders mailen naar jullie redactie ? (lacht) Ik ben wel wat bang geworden sinds ik een wespennest wilde verdelgen door het in brand te steken. Als wraak werd ik in mijn edele delen gestoken. Nooit meer!"





Waar blijf je de inspiratie voor shows halen ?

"Uit het dagelijkse leven en uit zaken die me ergeren. En door te brainstormen met mijn comedymakkers, zoals Dries Heyneman. Vaak komen uit ons 'gezever' de beste ideeën voort. Geen beter publiek om mijn moppen op uit te testen dan de jongens die zelf in het vak staan."





Davids nieuwe soloshow 'Erover' gaat op 8 februari in première in Aalst. Info op www.davidgalle.be. Elke eerste maandag van de maand nodigt David andere comedians uit in het Comptoir des Arts in Brugge. Tijdens de voorstelling van 5 februari, die start om 20.30 uur, komen William Boeva en Iwein Segers langs.