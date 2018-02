"Ik wil burgemeesterssjerp 6 jaar" NA DAG VOL GERUZIE ZET DIRK DE FAUW PUNTJES OP DE I BART HUYSENTRUYT

20 februari 2018

02u41 0 Brugge CD&V lag gisteren een hele dag in tweestrijd. Lijsttrekker Dirk De fauw (60) en zijn jongere collega Franky Demon (41) hadden ruzie over gemaakte afspraken rond een mogelijk burgemeesterschap na de verkiezingen. "Maar we willen duidelijkheid scheppen", zegt lokaal voorzitter Mathias Verlée. "Dirk De fauw gaat voor 6 jaar burgemeesterschap."

De Brugse kiezer mag zich gerust al eens in de haren krabben. De stembus in oktober mag nog ver weg lijken, de plaatselijke kopstukken zorgen op zijn minst al voor animo. Eerst was er de interne strijd bij N-VA over het kopmanschap: een strijd die door Pol Van Den Driessche werd gewonnen, waarna tegenstander Ann Soete de N-VA-deur achter zich toetrok en koos voor Open Vld Plus.





Nu wordt ook de interne keuken bij CD&V in de media uitgevochten. Uitspraken van lijsttrekker Dirk De fauw in onze zaterdagkrant werden door zijn collega Franky Demon niet meteen op applaus onthaald. Integendeel. Demon voelde zich koud gepakt, nadat De fauw verklaarde voor 6 jaar burgemeesterschap te gaan. Nochtans dacht Demon dat er afgesproken was dat De fauw 4 jaar en hijzelf nadien 2 jaar burgemeester zou kunnen worden bij een overwinning van CD&V. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) gebruikte die uitspraken dan weer als tegengewicht. Hij zei in onze vrijdagkrant dat hij, in tegenstelling tot anderen, wél 6 jaar burgemeester zou blijven als die kans zich zou voordoen.





"Andere afspraak"

Demon liet zijn ongenoegen tijdens het weekend al op Facebook blijken. Hij reageerde ook kort: "Ik heb een andere afspraak en die staat op papier", aldus Demon. De CD&V-top zat duidelijk verveeld met de zaak en riep beide protagonisten gisteren op het matje. "Dirk De fauw zal gaan voor 6 jaar burgemeesterschap", schept voorzitter Mathias Verlée duidelijkheid. "Er is inderdaad sprake geweest van een 4/2-verdeling, maar na overleg hebben we nu anders beslist." Demon, die er op een inderhaast georkestreerde persconferentie gisteravond maar beteuterd bij zat, berust in de zaak. "Ik steun Dirk", zegt hij. "Het belangrijkste is dat onze partij een goede score behaalt." Op de vraag of de uitspraak van Renaat Landuyt bepalend is geweest voor deze beslissing, blijft Dirk De fauw op de vlakte. "Het is belangrijk om duidelijkheid te scheppen en dat hebben we nu gedaan."





Of CD&V daarmee het brandje heeft geblust, zal nog moeten blijken. Vooral Landuyt zal in zijn vuistje lachen en ook bij Open Vld Plus zien ze de tweestrijd bij de concurrenten graag gebeuren.