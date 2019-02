“Ik was de parkeerboetes in Brugge beu”: schilder Jimmy ruilt bestelwagen voor... fiets Bart Huysentruyt

19 februari 2019

18u34 0 Brugge Geen boetes meer voor verkeerd parkeren voor schilder Jimmy Desmet van JD Decoratie. Hij en zijn kompaan Kevin Demuyt rijden sinds kort rond met een cargofiets, waarin verfpotten en schuurmachines perfect passen.

“Parkeren in Brugge is gewoon een ramp", zegt Jimmy Desmet. “Als je al een plaatsje vindt, dan is dat vaak ver van je bestemming. Bovendien krijg ik om de haverklap boetes. Ik ben dat beu.” Jimmy investeerde in een fiets die zo'n 300 kilogram kan laden. Dat deed hij bij TNT Quality Gocarts, een bedrijf uit Knokke-Heist dat alles op maat maakte. “Het grote materiaal zet ik af met mijn camionette, de kleine materialen kunnen in de laadbak van deze elektrische fiets. Er zit een dubbel slot in, zodat ik het materiaal dat ik niet meteen nodig heb ook met een gerust hart in de bak kan laten zitten." Uiteraard heeft Jimmy heel wat bekijks met zijn vehikel. “Ik kom er mee in heel groot-Brugge”, zegt hij. “Het bevalt me nu al enorm dat ik eraan denk om me snel een tweede cargofiets aan te schaffen.”