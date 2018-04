"Ik voel me onveilig op de Zeedijk" ILLEGALEN STELEN PORTEFEUILLE VAN VRIJWILLIGER BADENGEBOUW MATHIAS MARIËN

02u37 0 Brugge Een 70-jarige man is gisterochtend op klaarlichte dag bestolen op de Zeedijk van Zeebrugge. Vijf illegalen misleidden Paul, die als vrijwilliger werkt in de toilet- en doucheruimtes van het Badengebouw, en namen zijn portefeuille mee. "Ik voel me hier niet meer veilig", zucht hij.

Op de eerste warme dag van de paasvakantie zag je heel wat blije gezichten aan de kust, ook in Zeebrugge was dat het geval. De gepensioneerde Paul (70) liep gisterochtend evenwel met heel wat kopzorgen rond. De man werd even na 11 uur bestolen door een groep illegalen en loopt nu naar eigen zeggen met heel wat schrik rond. "Plots stonden ze voor mijn neus en stormden ze de doucheruimtes in het Badengebouw langs de Zeedijk binnen", vertelt Paul, die als vrijwilliger verantwoordelijk is voor het beheer van de toilet- en doucheruimtes in Zeebrugge. "Ze verspreidden zich over de volledige ruimte. Ik wist niet waar eerst kijken. Met een paar woorden Engels probeerde ik duidelijk te maken dat ze eerst moesten betalen om te mogen douchen. Plots beslisten ze om weg te gaan. 'Oké, daar zijn we van af. Laat de rust nu maar terugkeren', dacht ik. Op dat moment besefte ik nog niet dat die illegalen mij hadden bestolen. Toen ik de diefstal opmerkte, waren de vogels natuurlijk allang gaan vliegen."





De politie van Brugge kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. Ook de agenten konden de daders niet meer vinden. Bij de 70-jarige Paul laat het incident een diepe indruk na.





Hele zomer paraat

"Eerlijk? Ik voelde me hier al niet veilig. Je hoort toch heel wat verhalen over die transmigranten en ik was er niet gerust op. Door dit voorval zal het er zeker niet op verbeteren. Ik zit hier maar alleen, hé." Wellicht maakten de illegalen bewust gebruik van de verwarring om de portefeuille uit de jas te stelen. De buit bleef alles bij elkaar beperkt. "Dat cash geld is één zaak. Maar al mijn papieren, mijn rijbewijs... Leuk is anders", aldus Paul.





De zeventiger is alleszins niet van plan te stoppen met zijn vrijwilligerswerk. "Ik heb beloofd om hier te zitten tot het einde van de zomer, dus doe ik dat. Natuurlijk is het niet geruststellend dat ze op klaarlichte dag én met dagjestoeristen in de buurt je komen bestelen. Wat als zo'n groepje me zou aanvallen? Ik kan me amper verdedigen. Hopelijk blijft de komende tijd alles rustig", zucht het slachtoffer.