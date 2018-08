"Ik schaam me voor onze schulden" JOHNNY DEMEULENAERE SLUIT NOODGEDWONGEN AQUARIUMSHOP BART HUYSENTRUYT

29 augustus 2018

02u34 0 Brugge Na 22 jaar is het doek gevallen over de Brugse Aquariumshop. Zaakvoerder Johnny Demeulenaere heeft het faillissement aangevraagd. "Eigenlijk had ik er al lang mee moeten stoppen", zegt hij nu. "Ik schaam me voor onze schulden."

Met een emotioneel bericht op Facebook kondigde Johnny Demeulenaere (59) onlangs de laatste verkoopdag van de Brugse Aquariumshop aan. Vorige week zaterdag sloot hij voor het laatst zijn deur aan de Gistelse Steenweg in Sint-Andries. Met zijn echtgenote Doris Devriendt heeft hij zes jaar in Brugge en voordien zestien jaar in Blankenberge een zaak gehad, waar ook hun zwarte labrador Gipsy thuis was. In de Kerkstraat in Blankenberge heette de dierenspeciaalzaak nog Johnny's Petshop. "Ik heb heel lang het hoofd boven water gehouden, omdat ik mijn zaak en mijn passie niet wilde opgeven", zegt hij. "Maar achteraf bekeken had ik er al lang mee moeten stoppen."





Zwaar geïnvesteerd

De problemen zijn immers al langer aan de gang. Niets dat daarop wees in 1996, toen Johnny en Doris hun zaak in Blankenberge waren opgestart. "We zijn heel kleinschalig begonnen met een paar aquariums en voer voor honden en katten. Dat ging de eerste jaren zo goed, dat we er snel aquariums voor vissen en reptielen hebben bijgezet. Op een bepaald moment telden we tachtig aquariums voor reptielen en honderdtwintig voor vissen. In 2007 hebben we zwaar geïnvesteerd, maar toen begon de miserie." De economische crisis hakte er zwaar in, zeggen ze, net als de wegenwerken rond Blankenberge. "De omzet daalde. Een bedrijfsrevisor van het sociaal bureau kwam in 2012 langs en adviseerde ons om kleinschaliger te herbeginnen. Niet meer in Blankenberge, maar centraler: in de buurt van Brugge."





Onlineverkoop

Maar ook dat plan werd geen instant succes. De verkoop van andere winkels op internet sloeg aan. Twee jaar geleden ging de Brugse Aquariumshop in WCO, wat zoveel betekent als een tijdelijke bescherming tegen de schuldeisers. "We hebben de schulden toen grotendeels betaald", zegt Johnny. "Maar we konden dat niet volhouden. De omzet daalde en we zakten de dieperik in."





Helemaal op

Het koppel moet nog vele tienduizenden euro's betalen aan leveranciers en veel mensen hebben een berg geld verloren bij de Aquariumshop. "We zitten tot over onze oren in de schulden", geeft Johnny Demeulenaere toe. "Ik schaam me daarvoor. De laatste week geraak ik mijn zetel niet uit. Het blijft maar malen in mijn hoofd, maar we moeten de gevolgen dragen." Doris is intussen alweer aan het werk voor een andere werkgever. Of Johnny nog iets nieuws vindt, is maar de vraag. "Ik ben helemaal op nu."