"IJs met schimmelkaas? Lekkerder dan het klinkt" 22 februari 2018

Matthieu Eyckmans (32) mag zich een jaar lang de beste ijsbereider van het land noemen. Hij werd zopas Belgisch kampioen 'gelato' met een ongewone bereiding op basis van...Gorgonzola schimmelkaas. "Een gedurfde keuze, dat geef ik toe", glimlacht de zaakvoerder van ijsbar Oyyo. "Maar het is verrassend lekker."

In de vestiging van ijsmachinefabrikant Carpigiani in het Antwerpse Pulderbos streden 38 ijsmakers dinsdag voor de Belgische titel 'gelato'. Bruggeling Matthieu Eyckmans (32) ging met de titel lopen. Hij plaatst zich zo voor het EK in 2020 in Italië, het mekka van het ijs. "Ik was al een tijdje bezig met nieuwe smaken, toen mijn oog viel op een recept voor een slaatje met Gorgonzola, olijfjes en Italiaanse ham. Tot mijn verbazing matchten die smaken ook bij mijn basisrecept voor ijs. Gorgonzola is een vette schimmelkaas, waardoor je wat minder vet moet gebruiken in je basisijs. Er is een toets van zoetzuur én zout terug te vinden in het ijsgerecht. Ijs en kaas zijn twee dessertproducten die ik op deze manier probeer te combineren. Het klinkt allemaal gedurfd, maar tegelijk verrassend lekker."





Gedurfde keuze

Bij het ijs serveert Matthieu een confituur van vijgen en een crumble van gekarameliseerde Italiaanse ham. De jury apprecieerde de gewaagde keuze en dus mag Matthieu zich de beste ijsbereider van België noemen. Dat is een mooie eer voor de nog jonge Bruggeling, die in juni 2014 ijsbar Oyyo opende op de hoek van de Noordzandstraat en de Sint-Amandsstraat. Ook dat was destijds een gedurfde keuze, want in de buurt bevindt zich al een goeddraaiend ijssalon. "Ik heb rechten gestudeerd, maar ijs en kaas zijn een passie voor mij. Toen het pand vrijkwam, besloot ik het erop te wagen en met succes. Elk jaar draaien de zaken beter en beter. In de zomer zijn drie ijsbereiders van constant aan het werk."





Oyyo is een ijsbar met pure smaken. "We gebruiken geen kleurstoffen en maken alle bereidingen ter plaatse. Uiteraard zijn de klassieke smaken zoals vanille, stracciatella, chocolade en mokka de meest populaire, maar ook onze bananatwist en het brownie-ijs doen het erg goed bij de klanten. Die laatste twee zijn bereidingen van het huis. Daar komt dus vanaf morgen (vandaag, red.) ook het Gorgonzola-ijs bij. Benieuwd wat de klanten ervan zullen vinden." (BHT)