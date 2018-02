"Hou Tournée Locale voor onze handelaars" 02 februari 2018

Vlaams parlementsleden Mercedes Van Volcem en Ann Soete (Open Vld Plus) pleiten voor een Tournée Locale in februari. Ze brengen affiches uit met de boodschap: 'Koop lokaal in plaats van online'. De dames willen de Bruggelingen overtuigen om meer te kopen bij lokale handelaars. De actie komt er na de ophef over de vele leegstaande panden in de Brugse winkelstraten én het feit dat vele handelaars afzien van onlineverkoop. "Aan Tournée Minérale, de maand zonder alcohol, merk je dat mensen graag een uitdaging aangaan. We vinden dat ze dat ook voor hun plaatselijke handelaars moeten doen. Het is beter voor de lokale tewerkstelling, beter voor het milieu en goed voor het persoonlijk contact. Als iedereen in februari een inspanning doet om een lokale handelaar beter te leren kennen, zal onze stad een stapje voorwaarts zetten", zegt kandidaat-burgemeester Van Volcem. (BHT)