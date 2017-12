"Hopelijk heeft ze mijn kus gezien" MOEDER BEKLIMT KILIMANJARO OM DICHTER BIJ OVERLEDEN DOCHTER TE ZIJN MATHIAS MARIËN

02u26 0 Mathias Mariën Marinka wierp op de top van de Kilimanjaro een kus naar haar overleden dochter. Brugge Veel warmer wordt een 'Warmste Week' niet: de Brugse Marinka Acke (50) bracht zondagmorgen alle radioluisteraars in beroering met haar actie voor het goede doel. Ze haalde 5.895 euro op met de verkoop van verzorgingspakketten om haar overleden dochter te eren. Voor de microfoon deed ze een opvallende onthulling: drie dagen voordien had Marinka de top van de Kilimanjaro gehaald. "Op die manier wou ik dichter bij mijn dochter zijn. Elke seconde van de beklimming heb ik aan haar gedacht."

"Nu staan we hier schoon, hé." Veel meer kon presentatrice Linde Merckpoel - in tranen - zondagochtend niet uitbrengen toen een emotionele Marinka Acke (50) haar verhaal kwam doen voor de microfoon van Music for Life. De vrouw uit Brugge verloor midden juni haar dochter Atalia Ryffranck (23) na een lange strijd tegen leukemie. Via een Duitse man kreeg de jonge vrouw eind vorig jaar een transfusie, maar die bleek niet aan te slaan. In juni, toen haar weerstand op een heel laag pitje stond, overleed Atalia aan de gevolgen van een longontsteking. "Haar laatste woorden voor ze in een coma terechtkwam, waren: 'Ik kom sterker terug en daarna vliegen we er weer in'. Ze was ervan overtuigd dat ze zou genezen", getuigt Marinka. "Maar ze zei ook: 'Hopelijk zijn al die onderzoeken niet voor niets geweest en kan mijn geval ook andere mensen vooruithelpen'."





Screenshot VRT Linde Merckpoel barstte in tranen uit toen ze het verhaal van Marinka hoorde.

Kilimanjaro

Net dat laatste zette Marinka Acke aan om iets te doen voor het goede doel. De keuze was daarbij snel gemaakt: de dienst Hematologie van het AZ Sint-Jan in Brugge. De voorbije maanden verkocht ze samen met familie en vrienden ruim 1.000 verzorgingspakketten. Goed voor een opbrengst van 5.750 euro. "Maar dat is niet alles", onthulde Marinka voor de microfoon bij Linde. "Ik heb het bedrag opgetrokken tot 5.895 euro. Een getal gelijk aan de hoogste top van de Kilimanjaro. Drie dagen geleden bereikte ik daar de top om dichter bij Atalia te zijn." Een onthulling die alle aanwezigen en radioluisteraars ontroerde. "Ongelofelijk. Je mag zó trots zijn", zei Linde voor heel Vlaanderen. Woorden die Marinka voor altijd zullen bijblijven. "Ik heb enorm hard afgezien op weg naar de top. Maar ik wou die beklimming absoluut doen om dichter bij Atalia te zijn. Elke seconde heb ik aan haar gedacht. Ze gaf me mentale kracht", getuigt de moedige vrouw, die de top haalde samen met haar dochter Amina (22).





Benny Proot Atalia Ryffranck.

Kus op de top

De laatste 900 meter naar de top bleken de zwaarste. Na negen lange uren volgde - op 5.895 meter hoogte- een intiem moment waarbij Marinka een kus wierp naar de hemel met een foto van Atalia in de hand. "Ik voelde me helemaal uitgeput. Misselijk ook. 'Zo voelde zij zich na elke chemotherapie', dacht ik. Het was fysiek enorm zwaar. Het strafste en tegelijk het pijnlijkste wat ik ooit deed", aldus Marinka. "Het was mijn moment met Atalia. Veel dichter bij haar kan ik niet komen. Hopelijk zag ze vanuit de hemel de kus die ik haar toewierp. Ze blijft voor altijd in onze gedachten. Onze fantastische dochter"