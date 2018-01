"Hoe je gelukkig wordt, dát willen we hen leren" MOGELIJK NIEUWE SECUNDAIRE SCHOOL VOOR HOOGBEGAAFDE JONGEREN BART HUYSENTRUYT

02u41 0 Foto Benny Proot Annelore Delbecque, die directeur wordt van de nieuwe school 'Element', voor het pand in de Oorlogsvrijwilligerslaan. Brugge Brugge krijgt er wellicht vanaf 1 september een nieuwe middelbare school bij. In de school Element, die een plaats zou krijgen langs de Oorlogsvrijwilligerslaan in Sint-Andries, worden al zeker 16 jongeren met normale tot hoge begaafdheid, maar met gedragsproblemen, opgevangen. "Eind maart weten we of we met de plannen kunnen doorgaan", zegt Wim Van Kerckvoorde.

De naam van de school, Element, verwijst naar de vier elementen die in de context van de school een bijzondere betekenis hebben: water staat voor welbevinden, vuur voor passie, lucht voor leerplezier en aarde voor talent. Element wordt mee ondersteund door school De Passer die in oktober 2017 nog uitgeroepen werd tot de 'warmste school van Brugge'. Annelore Delbecque, die directeur zal worden van Element, legt uit: "Pas als jongeren zich in hun element voelen, kunnen ze groeien en hun talenten, passies en vaardigheden inzetten voor een beloftevolle toekomst. Voor jongeren uit de beoogde, specifieke doelgroep gaat dat niet vanzelf. Het is nodig dat wij voor hen duidelijk geluk op de eerste plaats zetten. Daarom willen we op school elke dag starten met een LIFE-uur waarbij we inzetten op de noden en talenten van deze leerlingen. We scheppen bovendien een huiselijke sfeer. Vanuit een veilige en geborgen omgeving geven we hen kansen om hun plaats in de samenleving te vinden."





Uniek in Vlaanderen

De school zal een aangepast rooster bieden met ruimte voor creatief denken en doen.





"Het concept van een school die zich specifiek richt tot jongeren die normaal tot hoogbegaafd zijn met een gedrags- of hechtingsstoornis is vrij uniek in Vlaanderen", zegt overkoepelend directeur Wim Van Kerckvoorde van Scholengroep Impact. "Behalve twee scholen in Oost-Vlaanderen en één school in Roeselare, zijn er geen gelijkaardige scholen in Vlaanderen. Er is nochtans grote vraag naar, zeker voor leerlingen in de eerste graad ASO en de tweede graad ASO, TSO en KSO." Op dit moment worden bij de start van het schooljaar al zeker zestien leerlingen in de school verwacht voor het eerste jaar van de eerste graad.





Eind maart 2018 beslist het departement Onderwijs en Vorming over de oprichting van Element. De locatie is de Oorlogsvrijwilligersstraat, waar ook MPI De Kaproenen (ook al van het gemeenschapsonderwijs) al gevestigd is. Geïnteresseerden zijn welkom op de infoavond op 17 januari om 18 uur in Howest (Rijselstraat 5, Sint-Michiels). Parkeren kan op de parking van het KTA. Meer info: www.element.be.