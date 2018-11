"Hij leek nochtans een onschuldige, lieve opa" WINKELVOYEUR BIJT SD-KAARTJE IN STUKKEN EN SLIKT HET IN MATHIAS MARIËN

20 november 2018

02u24 0 Brugge Een 52-jarige man zit in de cel omdat hij op een vernuftige manier onder de rokken van vrouwen filmde in Brugse winkels en supermarkten. Francis V. werd vorige week betrapt in een doe-het-zelfzaak en gebruikte een piepkleine camera die hij oprolde in een folder. De bediening gebeurde draadloos met zijn smartphone.

Op de vraag hoeveel vrouwen het slachtoffer werden van de 'rokkenfilmer' kan of wil het parket momenteel nog niks kwijt. Vast staat wel dat het allesbehalve om een alleenstaand feit ging toen de politie Francis V. kon onderscheppen in doe-het-zelfzaak Brico Plan-it langs de Kolvestraat in Brugge. Zijn manier van werken tart bijna alle verbeelding. "Ik merkte hoe hij een opgerold foldertje onder mijn rok schoof", getuigt een van de slachtoffers. "Hij probeerde het nochtans goed te verstoppen. Het leek alsof hij op zijn hurk zat om iets te zoeken in het onderste rek. Maar dat bleek jammer genoeg niet het geval. Hij was zodanig naar mijn benen aan het kijken, dat het bijna niet anders kon dan dat hij onder m'n rok mijn slip aan het filmen was."





Bediening met smartphone

De verbouwereerde vrouw uit Zedelgem wandelde weg en sprak haar vriend aan. Ze waarschuwden meteen het personeel. Tot hun eigen verbazing was Francis V. nog niet afgeschrikt. De vijftiger zocht in de doe-het-zelfzaak gretig verder naar vrouwen met een rok en kwam uiteindelijk wéér bij de 48-jarige vrouw terecht. "Opnieuw hurkte hij met zijn rolletje in de hand. Voor de voyeur het besefte, had mijn vriend zijn folder afgepakt", gaat de vrouw verder. De 52-jarige pervert zette het op een lopen, maar kon aan de kassa tegengehouden worden door de vriend van het slachtoffer. "Laat me alstublieft gaan en bel de politie niet. Anders komt mijn vrouw alles te weten", was zijn opmerkelijke uitleg. De man bekende ter plaatse dat hij problemen heeft, maar voegde eraan toe dat het de eerste keer was dat hij onder rokken van vrouwen filmde. De directie van de winkel belde tóch de politie. Al snel werd de werkwijze van de vijftiger blootgelegd. Hij had een piepklein cameraatje op zak - niet groter dan een dobbelsteen - en liet die zakken in de opgerolde folder die hij bij zich had. Via een app op zijn smartphone kon Francis alles draadloos bedienen.





Meerdere slachtoffers

"Achteraf hoorde ik dat hij zijn SD-kaartje in stukken heeft gebeten en inslikte. Ik vraag me echt af wat die man bezielde. Hij zag eruit als een lieve, onschuldige opa", zegt het 48-jarige slachtoffer. Uit onderzoek van zijn computer konden de speurders achterhalen dat V., in tegenstelling tot zijn eigen verklaringen, niet aan zijn proefstuk toe was. "Eerlijk? Op dit moment heb ik grote schrik om nog een rok aan te doen. De gevolgen gaan dus veel verder dan enkel het verschot in de winkel zelf. Weet je dat ik me aanvankelijk schuldig voelde omdat ik hem aangaf? Maar uiteindelijk besef ik dat niemand vrouwen zo moet behandelen. Als we een rok willen dragen, dan moeten we dat doen", besluit de vrouw, die ondertussen een advocaat onder de arm nam en zich burgerlijke partij stelde. De raadkamer in Brugge besloot de aanhouding van de man met een maand te verlengen.