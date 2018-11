"Hij leek de prins op het witte paard. Tot hij me pluimde" OPLICHTER VAN 35 VROUWEN EINDELIJK IN CEL JELLE HOUWEN

16 november 2018

02u24 0 Brugge 'Eindelijk!': dat is het gevoel bij minstens 35 vrouwen die opgelicht zijn door Irfan O. (36). Hij werd eerder tot 9 jaar cel veroordeeld, maar de politie kon hem pas woensdag klissen. "Hij zit nu achter tralies, waar hij thuishoort", zegt de Ieperse K.V. (34), die als een blok voor hem viel.

Al vijf jaar lang maakt Irfan O. er een sport van om vaak weerloze en kwetsbare vrouwen genadeloos te pluimen, al is er ook sprake van minstens één zwakbegaafde jongeman. De man van Turkse afkomst, op sociale media gekend als 'Jonas Bruine', sloeg voornamelijk in Brugge en Ieper toe. Hij maakte zijn eerste slachtoffer in 2013, maar de eerste klacht kwam er pas een tijd later. De reden: veel slachtoffers hadden schrik of waren te beschaamd om klacht in te dienen. Maar omdat de klachten maar bléven komen, startte het Brugse gerecht toch een zaak op. Begin 2017 waren er al 25 slachtoffers én kreeg O. bij verstek 4 jaar cel. Omdat vergeten werd om de onmiddellijke aanhouding te vragen, werd O. niet meteen opgespoord. En dus bleef hij maar slachtoffers maken: minstens nog eens 10 in het daaropvolgende jaar. Wederom kreeg O. de rekening gepresenteerd: op 9 oktober kreeg hij nóg eens 4 jaar cel, met een bijkomend jaar voor de eerste feiten. En deze keer werd wel de onmiddellijke aanhouding gevraagd. Met succes, want enkele dagen geleden kwam de politie hem op het spoor in Oostende. Of hij daar ook opnieuw een slachtoffer heeft gemaakt, is onduidelijk.





Niet alleen voor het Brugse parket is de arrestatie van O. een grote opluchting, maar dat is ook zo voor de vele slachtoffers van Irfan O. Zeker voor diegene met wie hij een relatie begon én zelfs ging samenwonen.





Auto doorverkocht

"Eindelijk", zegt K.V. (34) uit Ieper opgelucht. "Hij zit in de cel, de enige plaats waar hij thuishoort. Want zolang ze hem niet hadden opgepakt, zou hij gewoon verder doen. Ik viel in augustus vorig jaar als een blok voor hem. Hij was als de prins op het witte paard, en deed me tal van beloftes. Hij wou snel bij me samenwonen, maar vanaf toen ging het verkeerd. Ik merkte dat er al eens geld of wat juwelen verdwenen thuis, al sloeg ik er aanvankelijk geen acht op. Ook was mijn bankkaart plots geblokkeerd en werden tal van onlineaankopen gedaan. Altijd dure zaken: iPhones en smartwatches. Hij stal uiteindelijk zelfs mijn auto en verkocht die door. Nadien bleek dat hij in de twee maanden dat hij bij me woonde me volledig gepluimd had. Hij is er zelfs in geslaagd om het geld van mijn pensioenspaarrekening af te halen. Ik zat er na zijn vertrek volledig door. Ik hoop nu écht dat ze hem niet minder straffen." Irfan O. tekende intussen verzet aan tegen de eerdere veroordelingen en verschijnt dinsdag al opnieuw voor de rechter. Gelet op de omvang van de zaak bestaat de kans dat het proces wordt uitgesteld.