"Hij heeft enkele pintjes verdiend" CAFÉ-UITBATERS DANKEN BUUR DIE HEN WEKT TIJDENS BRAND MATHIAS MARIËN

17 november 2018

02u23 0 Brugge De uitbaters van café Assebroek zijn donderdagnacht aan het ergste ontsnapt, nadat een droogkast in hun badkamer vuur had gevat. Een buurman rook de brandgeur en maakte het gezin met drie kinderen wakker. "Als ons café opnieuw open is, krijgt Dieter zeker enkele pintjes", zegt Mieke Vandamme.

Het was een korte, maar felle brand die donderdagnacht een ravage aanrichtte op de bovenverdieping van de horecazaak van Mieke Vandamme en Jimmy Verrecas. Buurman Dieter Van de Maele stelde rond 23.30 uur een sterke brandgeur en rook vast rond het café op de hoek van de Astridlaan en Camiel van Den Busschestraat in Assebroek. Nadat hij de hulpdiensten verwittigde, probeerde hij meteen de zaakvoerders van het café te alarmeren. Hij bonkte op de deuren en ramen tot iemand reageerde. "Wij lagen op dat moment al te slapen en werden pas wakker door het gebonk", vertellen Mieke en Jimmy. "Meteen roken we een sterke brandgeur en wisten we hoe laat het was. Op zo'n moment denk je maar aan één iets: je kinderen."





Onderdak zoeken

Jimmy snelde meteen naar hun kamers op de bovenste verdieping en haalde de kinderen van 9, 14 en 17 jaar uit hun bed. Eenmaal zijn kroost in veiligheid was, ging de man op zoek naar de oorzaak van de brand. Al snel bleek dat het vuur in de badkamer was ontstaan. Jimmy probeerde nog zelf te blussen, maar stopte toen hij kleine ontploffingen hoorde. Eenmaal buiten kon het gezin niks anders dan toezien hoe de toegesnelde brandweer de schade probeerde te beperken. Dat lukte uiteindelijk vrij aardig. Ze konden voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde, al is de schade wel groot. "Onze badkamer is volledig verwoest. Alles is zwart", zucht Mieke. "Ook onze keuken is beschadigd. Voorlopig moeten we elders onderdak zoeken. Gelukkig raakte er niemand gewond. Dat is het allerbelangrijkste. Ook onze twee honden en kat konden gered worden." Het koppel beseft dat ze aan het ergste zijn ontsnapt. "We hebben heel veel aan Dieter te danken. Wat als hij niks had opgemerkt en ons niet wakker maakte? Zelf hadden we écht niks door. Je hoort vaak dat mensen in hun slaap geen brand ruiken. Nu weten wij dat die stelling klopt. We kunnen onze buurman niet genoeg bedanken." Volgens de eerste vaststellingen van de brandweer ontstond het vuur aan de droogkast. Het cafégedeelte bleef tijdens de brand gespaard. De vaste stamgasten ontvangen, zat er gisteren evenwel niet in voor Mieke en Jimmy. De elektriciteit moet hersteld worden. "Toch hopen we zo snel mogelijk onze deuren te heropenen. Voor de rest is het wachten op de verzekeraar", zegt Mieke.