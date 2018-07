"Hier kan je echt 'een fongsje' leggen" VIER BRUGGELINGEN WAGEN HET EROP: EEN EIGEN FOODTRUCK BART HUYSENTRUYT

13 juli 2018

02u44 0 Brugge Vier Bruggelingen, onder hen twee leerkrachten aan hotelschool Spermalie, openen vandaag op het Cactusfestival een eigen foodtruck: Fong. De naam is niet toevallig gekozen. "Waar beter dan op een festival kan je best 'een fongsje' leggen?"

"We hebben een fris, vernieuwd aanbod aan voedingskramen op het Cactusfestival", geeft organisator Patrick Keersebilck aan. "Het publiek zal wel even moeten wennen."





Eén van de meest opmerkelijke nieuwkomers tijdens de komende muzikale driedaagse is Fong. Dat is een zwarte container van vier Brugse vrienden. Tim Cornille en Carl Delaeye zijn twee leerkrachten aan hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge. Wannes Leys is actief in de voedingsindustrie en Alan Veys is fervent hobbykok. "Het idee voor een eigen truck is letterlijk aan de toog ontstaan", zegt Veys. "We raakten aan de praat met verkopers van zo'n foodtruck op het vorige Cactusfestival. Later hebben we dat wilde idee concreet gemaakt. En nu wordt het wel heel spannend." De naam Fong heeft verschillende betekenissen, ook in het West-Vlaams. "Waar beter dan op een festival kan je 'een fongsje' leggen vooraleer je iets gaat drinken", knipoogt Alan Veys. "Het past dus helemaal in het decor. Fong verwijst ook naar fond, een saus die je even laat koken. Wij gaan ook voor vakkunde en hebben daar de knowhow voor in huis. Tot slot klinkt fong ook oosters. We bieden straks een stoofpotje met Koreaans sausje aan."





186 kilogram

Concreet krijg je in Fong straks West-Vlaams rundsvlees dat een etmaal traag gegaard wordt op 85 graden. De vier vrienden hebben een stuk vlees van 186 kilogram voorzien. "Daarop komt een lekker Koreaans sausje. Het zal er een beetje uitzien als stoofvlees." Of het straks aanslaat, weten de initiatiefnemers niet. "We gaan ons favoriet stadsfestival in elk geval eens anders beleven", zeggen ze. "Het wordt niet evident. En als het goed verkoopt, hopen we op zondag uitverkocht te zijn. Op is op. En dan kunnen we zelf nog een pintje drinken en genieten van de sfeer en de optredens." Of Fong daarna nog terugkeert op een festival of evenement weten de vier nog niet. "Dat zal allemaal een beetje afhangen van het succes dit weekend. Het zou mooi zijn om dit nog eens te herhalen."





Fong vind je vrijdag, zaterdag en zondag op de foodcorner aan de linkerkant. Het Cactusfestival start vandaag met optredens van Triggerfinger, Lamb en Jasper Steverinck.