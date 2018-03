"Hier is tweede Doel in de maak" ACTIEVOERDERS BEZETTEN VISARTSLUIS EN HANGEN ZWARTE VLAGGEN BART HUYSENTRUYT

19 maart 2018

02u24 0 Brugge Het protest tegen de beslissing van de Vlaamse regering om een nieuwe Visartsluis te bouwen in Zeebrugge, stuit op veel onbegrip in de buurt. Dertig actievoerders hebben zaterdag een half uur de sluis bezet. Er hangen ook al zwarte vlaggen uit.

Ongetwijfeld hadden de actievoerders op nog meer steun gerekend zaterdag, maar de koude temperaturen en snijdende wind hielden veel mensen thuis. Veel van die buurtbewoners hadden namelijk ook vorige week al hun ongenoegen geuit tijdens een vergadering van de Vlaamse overheid over het voorkeursbesluit om een nieuwe zeesluis te bouwen op de locatie van de huidige Visartsluis.





Zo'n nieuwe sluis is nodig om de haven van Zeebrugge beter richting hinterland te ontsluiten. Nu varen grote schepen door de Vandammesluis, maar die heeft ook af en toe nood aan onderhoud. Geen schepen betekent ook geen inkomsten voor de haven. "Maar de locatie-Visart is een foute beslissing", vindt buurtbewoner Johan Michels. "In plaats van Zeebrugge te reanimeren, zoals de stad eind vorig jaar nog aankondigde, wordt ons dorp doodgeknepen met deze beslissing. Hier is een tweede Doel in de maak", verwijst Michels naar de teloorgang van het dorp aan de Schelde. "De regering houdt geen rekening met de bewoners", vult Marc Vande Pitte aan. "Deze beslissing is eigenlijk onbegrijpelijk en zal Zeebrugge helemaal versmachten. Om nog maar te zwijgen van mogelijke problemen aan huizen bij de grootschalige werken."





Johan Mistiaen van actiegroep Leefbaar Zeebrugge snapt er niks van. "Een van de grote problemen is dat door de uitbouw van de haven het dorp uiteengevallen is in vier woonbuurten. Het havenverkeer snijdt die wijken af. De keuze voor de Visartsluis bedreigt ook 35 woningen. Alternatieven, zoals de optie van het Verbindingsdok, waren beter voor de leefbaarheid van Zeebrugge."





Veel buurtbewoners denken dat grote bedrijven in de haven fel gelobbyd hebben voor de keuze-Visart. Volgens Hendrik Vermeulen, voorzitter van Unizo Brugge en zaakvoerder van een bedrijf in de haven, is het wel positief dat het vrachtverkeer uit het centrum wordt gehaald met een tunnel. "Maar we betreuren dat de overheid te weinig heeft gewerkt aan een draagvlak voor de Visartsite. Het gevolg is nu dat een aantal kmo's, zelfstandige ondernemers en inwoners rond de jachthaven, de stationswijk en de vismijncluster zich zorgen maken over hoe het verder moet."





De werken zouden in 2022 kunnen starten en zouden minstens zes jaar duren.