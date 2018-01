"Hier betaal je niet met geld, maar met punten" ARMENWINKEL POTPOURRI OPENT DE DEUREN IN JAN BONINSTRAAT BART HUYSENTRUYT

29 januari 2018

02u29 0 Brugge Jonge gezinnen met financiële problemen, daklozen of vluchtelingen kunnen sinds zaterdag naar de eerste armenwinkel in Brugge. De sociale winkel, in een lokaaltje van een parochiezaal in het centrum van de stad, is een initiatief van de Sint-Michielsbeweging. Je betaalt er niet met geld, maar met punten. "Hoe slechter je ervoor staat, hoe meer punten je krijgt", zegt Inge Neyens.

De geïmproviseerde winkel Potpourri is opgebouwd uit houten paletten, een paar metalen rekken en door de plaatselijke Rotary geschonken koelkasten en bevindt zich in de Jan Boninstraat, tussen de Ezel- en Sint-Jorisstraat. De Sint-Michielsbeweging, een christelijke vereniging van jongeren, is de initiatiefnemer. "We vonden dat het tijd werd om voedsel op een andere manier onder arme Bruggelingen te verdelen", zegt Inge Neyens van de beweging. "Al een paar jaar trekken we met de bakfiets door Brugge om voedselpakketten af te leveren. Ook arme mensen verdienen het om een keuze te kunnen maken in hun producten. Soms hebben ze meer nood aan een pak pampers dan aan een krat melk."





Puntensysteem

In de sociale winkel, ondergebracht in een klein lokaaltje, staan onder meer groenten en fruit, brood, shampoo, dekens, afwasmiddel, beleg en knuffels. Daarvoor werken ze samen met supermarkten als Albert Heijn en Delhaize, maar ook bakkerijen Tartes de Françoise of Babylon. "In de winkel wordt niet met geld gewerkt.", legt Lode Vandeputte uit. "We hanteren een puntensysteem. Hoe slechter je ervoor staat, hoe meer punten je aan het begin van de maand toebedeeld krijgt. Om een voorbeeld te geven: een alleenstaande ouder krijgt 1.000 punten. Eén punt staat voor één eurocent. Aan de producten in de winkel hangt een briefje met daarop het aantal punten dat je nodig hebt om het gewenste product te kopen."





Lage drempel

Dat er nog veel armoede is in Brugge, heeft de Sint-Michielsbeweging al langer in de gaten. "We onderhouden nauwe contacten met armenverenigingen zoals Integraal, Huize Mensa, Poverello of het Brugse OCMW. Zo kunnen we de mensen die hier langskomen ook screenen. Maar de drempel is bij ons erg laag. Ook mensen zonder papieren of gezinnen in schuldbemiddeling zijn hier welkom", aldus nog Vandeputte.





Voorlopig is Potpourri enkel geopend op zaterdag tussen 16 en 18 uur, al worden de openingsuren in de toekomst nog uitgebreid.





Tegen begin volgend jaar wil de Sint-Michielsbeweging de winkel minstens dubbel zo groot maken. Nog dit jaar starten daarvoor de werken in het parochiecentrum.