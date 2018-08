"Het spannendste? Op Belfort lopen" FREERUNNER TOONT IN SPECTACULAIR FILMPJE STAD VANUIT LUCHT BART HUYSENTRUYT

21 augustus 2018

02u28 0 Brugge De hele wereld kan sinds gisteren een straf filmpje bekijken over Brugge. Op daken en monumenten voerde freerunner Dominic Di Tommaso uit Australië zonder bescherming de waanzinnigste stunts uit. "Schitterende reclame voor de stad", vindt burgemeester Renaat Landuyt.

Het initiatief voor het formidabele filmpje komt van Red Bull, die zo voor zijn energiedrankje publiciteit wil maken en de beelden gisteren via al haar socialemediakanalen de planeet rond verspreidde. De Australische freerunner Dominic Di Tommaso (26) kreeg duidelijk vleugels: drie dagen voerde hij adembenemende stunts op Brugse daken. "We konden vrij makkelijk Bruggelingen overtuigen om even hun dak op te mogen", zegt de Brugse regisseur Dieter Decostere. "Het was uitdagend, want Brugge is een fragiele stad. Veel daken liggen er bovendien niet zo stevig bij. Ze zijn ook steil. Ik was geen seconde op mijn gemak, maar Dominic blijkbaar wel." Enkele opmerkzame Bruggelingen hadden Di Tommaso eerder dit jaar tijdens de opnames aan het werk gezien. Hij werd meteen de Brugse Spiderman genoemd. Tijdens de opnames stond altijd een ziekenwagen in de buurt, al was een tussenkomst gelukkig nooit nodig. "De sprongen zijn altijd minutieus voorbereid", zegt Di Tommaso, die gisteren via Skype-verbinding vragen beantwoordde.





Streng

"Brugge ziet er fantastisch uit vanuit de lucht. Voor mij was het een primeur om zo'n parcours af te leggen in een historische stad. Het zicht vanop het Belfort was voor mij het meest impressionante. Het was ook spannend. Op één plek ging het even mis, toen ik van een muurtje in een varend toeristenbootje sprong. Zo heb ik mijn enkel verzwikt. Nu, ik ben een beetje verliefd geworden op de stad. Binnen de maand kom ik er terug." Het filmpje van enkele minuten toont Brugge in al haar glorie, op een unieke manier. Volgens Red Bull is dit nooit eerder vertoond in andere steden. "We zijn normaal heel streng als er een aanvraag komt om in Brugge te filmen", zegt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Maar hier zagen we een kans in. Het moet mogelijk zijn om in het streng bewaakte Brugge dingen te doen die niet vanzelfsprekend zijn. Denk aan de Triënnale, met kunstwerken op allerlei pleinen. Alleen is het thema van dit filmpje niet het water, maar de lucht. De publiciteitswaarde is in elk geval gigantisch. Het resultaat is ook verbluffend."





Bekijk het filmpje op www.hln.be/zozagjebruggenooit