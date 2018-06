'Graffitivandalen' grotendeels vrijuit: Gewest misloopt 82.000 euro 27 juni 2018

02u42 0 Brugge Het Vlaams Gewest misloopt een schadevergoeding van 82.000 euro die het vordert van twee Bruggelingen van 27 en 28 jaar.

De twee zouden jarenlang tientallen graffititags gezet hebben op treinstellen in onder andere Brugge, Gent, Oostende en Antwerpen, maar ook op signalisatieborden, infrastructuur en bruggen over snelwegen. Telkens ging het om de tags 'Menor', 'Mejor', 'Mokar' en 'Ratse'. J.V. (28) werd volledig vrijgesproken wegens gebrek aan bewijzen, de 27-jarige M.D. werd enkel veroordeeld voor acht feiten in september en oktober 2015. Daarvoor kreeg hij 8 maanden cel met uitstel en 600 euro boete.





Carwash

De twee kwamen in het vizier van de politie toen de gsm van M.D. gedeponeerd werd in de brievenbus van een carwash op 4 januari 2016. De automaten van die carwash waren toen opengebroken. De politie checkte de gsm en vond heel wat foto's van graffiti. M.D. kon enkel veroordeeld worden voor 8 feiten waarvan foto's bestaan. Bij een groot onderzoek kwam ook J.V. in beeld. De vrijspraak heeft grote gevolgen voor de burgerlijke partijen. Het Vlaams Gewest grijpt zo naast 82.000 euro die het vroeg voor het verwijderen van graffiti. De NMBS en Infrabel kregen voorlopig maar 1 euro. (JHM