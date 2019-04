“Gekwetste” man stalkte zeven ingebeelde vriendinnen en kameraden: openbaar ministerie vordert 2 jaar cel Siebe De Voogt

11 april 2019

15u26 4 Brugge Een 45-jarige Bruggeling hangt twee jaar cel boven het hoofd voor de hardnekkige belaging van zeven slachtoffers. Stefan D. viel zijn ingebeelde vriendinnen lastig met een lawine aan telefoontjes, maar stalkte ook mannelijke kennissen. “Langdurig gepest in z’n jeugd lag aan de oorzaak.”

De feiten speelden zich van begin 2015 tot het voorjaar van 2018 af in Brugge. Volgens het openbaar ministerie waren de slachtoffers meestal vrouwen met wie Stefan D. een ingebeelde relatie dacht te hebben. “Indien ze niet op zijn wensen ingingen, begon hij hen te bestoken met beledigingen op Facebook of een lawine aan telefoontjes”, sprak de procureur. “Hij wist van geen ophouden, want bracht hen ook onverwachte bezoekjes. Het was echt ziekelijk.” Niet alleen vrouwen werden gestalkt door D., maar ook zijn ex-werkgever, een caféuitbater en een lid van de wandelclub. “Niemand was veilig voor hem. Beklaagde deed talloze geldstortingen naar die vrouwen. Blijkbaar dacht hij dat liefde te koop was.”

De Bruggeling werd in het verleden al twee keer veroordeeld voor belaging. Hij kreeg een autonome probatiestraf, maar pleegde ondanks die voorwaarden nog nieuwe feiten. Het openbaar ministerie vorderde twee jaar cel, eventueel gekoppeld aan nieuwe voorwaarden. Een aangestelde psychiater stelde vast dat D. leed aan een posttraumatische stressstoornis als slachtoffer van langdurig pestgedrag tijdens zijn jeugd. “Mijn cliënt is meermaals gepest geweest op vriendschappelijk en relationeel vlak”, pleitte zijn advocate Julie Peelaers. “Hij zoekt intens contact met kwetsbare groepen, maar valt in eenzaamheid terug als hij afgewezen wordt. Dat in combinatie met zijn alcoholverslaving doet de situatie telkens weer escaleren.” De rechter veegde Stefan D. op het einde van de zitting nog eens stevig de mantel uit. “Je kreeg in 2011 en 2013 al eens voorwaarden. Die zijn precies bezigheidstherapie geworden. Ooit zullen je kansen eens stoppen!” Uitspraak op 9 mei.