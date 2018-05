"Geen twijfel: 't Zand wordt prachtig" KRAAN BRENGT BRUGGELINGEN HOOG EN DROOG BOVEN DE WERKEN MATHIAS MARIËN

07 mei 2018

02u33 0 Brugge Duizenden Bruggelingen hebben op Open Wervendag de werken op 't Zand vanop 50 meter hoogte kunnen bekijken. " Eenmaal afgewerkt, wordt 't Zand een fantastische trekpleister", klonk het.

Het grote volksfeest voor de officiële opening van het vernieuwde plein staat nog steeds gepland voor september. Twee maanden eerder al zal het leeuwendeel van het werk afgerond zijn. Gisteren kregen de Bruggelingen nog een unieke kans om de werken vanuit een ander oogpunt te bekijken. En dat kon best letterlijk genomen worden. Wie interesse had, kon een viptocht krijgen met als hoogtepunt een overzicht vanop vijftig meter hoogte. Een indrukwekkende kraan bracht de hele dag mensen richting de wolken. "De sky-watch kon 240 mensen per uur naar boven brengen. Het was een groot succes", klinkt het bij bouwheer Aswebo. Veel van het succes had te maken met het stralende weer. Al van 's ochtends vroeg klommen de temperaturen vlotjes boven de 20 graden. De reacties waren unaniem lovend. "Het was een superervaring om Brugge eens vanop die hoogte te zien", zegt Kristof Mattheeuws. "Zo krijg je toch meteen een heel ander zicht op de stad. Met het goede weer kon je heel ver kijken." Dat laatste was allesbehalve gelogen. Vanuit de sky-watch konden bezoekers zonder veel problemen de haven van Zeebrugge zien. Ook de historische binnenstad kon van bovenaf bekoren.





Groener dan gedacht

Opvallend: vooral de groene rand rond Brugge verraste de mensen. "Eerlijk? Ik ben wel verrast, ja. Ik wist dat onze stad wel wat groen te bieden had. Maar zoveel? Het is alleszins een aangename verrassing", aldus Kristof. Over de werken op 't Zand waren ook heel wat positieve reacties te horen. "Iedereen was in de wolken over het vernieuwde plein. De slogan op de kraan was dus zeker goed gekozen", glimlacht burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). Ook hij stelde met plezier vast dat Brugge relatief groen kleurt. Met de werken gaat het ondertussen nog steeds de goede richting uit. "Vanop grote hoogte is duidelijk te zien wat de bedoeling is. Ik ben overtuigd dat 't Zand, eenmaal afgewerkt, een enorme trekpleister zal zijn. Bij mooi weer doet het denken aan een zuiders plein", besluit Kristof Mattheeuws. Na de rondleiding kregen de eerste 3.000 bezoekers een gratis consumptie in de omliggende horecazaken.